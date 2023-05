ÉDITO - "Arrêtons de faire des lois pour tout !", plaide Alba Ventura

Tandis que l'Assemblée nationale planche sur une loi obligeant les mairies à posséder un drapeau européen sur leurs façades, la classe politique se divise sur la question. Ce texte de loi peut paraître assez inutile, même si l'Europe possède son importance. Mais quelle est l’urgence ? Pourquoi ne pas laisser les maires décider ?

Si leur but est de se refaire une virginité de social-démocrate européen à un an des élections européennes afin de pouvoir de pointer du doigt les adversaires Insoumis ou Rassemblement national, qui ne veulent pas de cette loi, il s'agit donc la petite politique. La majorité elle-même est divisée sur cette affaire, même le Modem de François Bayrou, parti dont l’ADN est l’Europe, était opposé à cette obligation, parce qu’il n’y a pas d’urgence à légiférer sur la place du drapeau européen dans les communes, alors qu’il est déjà obligatoire devant les écoles.



Cette loi est un bon exemple de cette maladie bien française qu’est l’inflation législative. Arrêtons de faire des lois pour tout, tout le temps et concentrons-nous sur l'essentiel, à l'image de la loi sur le numérique qui va être présentée au Conseil des ministres et qui comporte un volet sur le cyberharcèlement et sur l’accès des mineurs aux sites pornographiques. Hasard du calendrier, ce jeudi 11 mai, une proposition de loi sur la protection de l’image de l’enfant sur internet sera présentée par des députés Renaissance.

Un enfant apparait en moyenne sur 1.300 photos publiées sur internet avant l’âge de 13 ans. Il s'agit des photos prisent par les parents, puis postées sur Instagram ou Facebook. 50% de ces photos se retrouvent dans des fichiers de pédophiles. Ces lois qui permettent de lutter contre toutes ces dérives sont absolument utiles même si internet n’est pas une zone simple à maîtriser. De nouvelles armes législatives sont donc nécessaires pour se défendre.

Il faut également songer à enrichir les textes existants, à l'image des délits routiers. Le chef étoilé Yannick Alléno voudrait faire évoluer la loi un an après la mort de son fils Antoine, tué par un chauffard. Il réclame un délit d’homicide routier car il n’est pas tolérable qu’un type ivre, au volant d’une voiture volée, conduisant sans permis à vive allure, soit poursuivi pour homicide involontaire. La loi doit apporter aux familles des victimes de la protection et du réconfort. Alors dans un pays où l’on vote une nouvelle loi tous les trois jours en moyenne, plutôt que des lois de circonstances, faisons des lois utiles.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info