Ce que l'on sait du projet de loi pour "sécuriser Internet" dévoilé ce mercredi

PornHub et les principaux sites pornographiques sont sommés de vérifier plus efficacement l'âge des internautes en France

Le gouvernement présente ce 10 mai en Conseil des ministres sa proposition de loi visant à "sécuriser et réguler l'espace numérique". Un "texte de combat" qui "instaure des protections nouvelles et qui vient protéger nos concitoyens, nos enfants, nos entreprises et notre démocratie", comme l'a décrit le ministre délégué à la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, mardi 9 mai, lors d'une conférence de presse à laquelle assistait RTL.



Ce texte, dont les principales dispositions ont été validées par le Conseil d'État, vient transcrire dans le droit français la nouvelle réglementation européenne sur le numérique, le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA), censée mettre fin aux abus des grandes plateformes en matière de droit à la libre-concurrence et de droits des consommateurs.

L'idée est de protéger les Français les plus vulnérables face au numérique, ceux qui n'ont pas forcément les codes et les plus jeunes, à la faveur de plusieurs dispositifs centrés sur la prévention des arnaques, la lutte contre la haine en ligne ou le contrôle de l'accès des mineurs aux contenus pornographiques. Des mesures dont certaines modalités d'application doivent encore être débattues au Parlement d'ici cet été. Avant une mise en application espérée par le gouvernement mi-2024 pour les Jeux Olympiques de Paris.

Un filtre anti-arnaque pour prévenir les internautes face à un message malveillant

La mesure phare du texte, le filtre anti-arnaque, est une promesse de campagne du candidat Macron. Ce dispositif est censé faire office de "rempart contre les campagnes de faux SMS qui nous concernent tous", a souligné le ministre Jean-Noël Barrot. L'idée est d'alerter les internautes lorsqu'ils sont en présence d'un lien ou d'un SMS malveillant, avec un message d'avertissement affiché par les navigateurs Web et les fournisseurs d'accès à Internet. Le dispositif devrait être facultatif, laissant la liberté aux internautes de l'activer ou non et ne donnera pas lieu au développement d'une application dédiée à ce stade.

Pour constituer ce filtre anti-arnaque, les différentes autorités compétentes en matière de cybercriminalité vont définir une liste noire des sites dangereux, susceptibles de mener à des phishings, des piratages informatiques ou des arnaques au paiement. Le filtre sera ensuite alimenté régulièrement à partir des signalements reçus au fil du temps. La constitution de cette base de données mutualisée sera placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée rattachée à la Cnil. Un recours suspensif sera possible en cas de doute pour un site qui n'aurait pas dû entrer dans le filtre.

Une première version du filtre doit être testée en septembre avant la Coupe du monde de rugby organisée en France afin de pouvoir déployer le dispositif final lors des Jeux olympiques de 2024. Deux événements internationaux pour lesquelles les autorités s'attendent à voir les arnaques se multiplier sur le territoire français. Le gouvernement est conscient que l'outil ne sera pas parfait mais se dit convaincu qu'il "y aura plus d'économies de victimes avec le filtre que sans". Et la France souhaite faire figure de pionnière dans le déploiement de ce type de dispositif.

Une peine de bannissement des réseaux sociaux pour les cyberharceleurs

La future loi prévoit aussi l'instauration d'un bannissement numérique pour les personnes condamnées pour des propos haineux et toute forme de harcèlement en ligne. L'idée est d'ajouter une sanction supplémentaire à l'amende et l'éventuelle peine de prison prononcées par la Justice lors d'une condamnation. Cette peine couvrirait les faits suivants : harcèlement sexuel, conjugal, moral, en meute ou harcèlement scolaire, diffusion d’images violentes, répression de l'orientation sexuelle ou d'identité de genre, proxénétisme, pédopornographie, provocation à l'apologie du terrorisme, provocation à l'apologie des crimes de guerre contre l'humanité ou de l'esclavage, provocation à la haine à l'égard d'une personne en raison de son origine, sa religion, son sexe ou son handicap et négationnisme.

Les personnes condamnées pour de tels faits se verraient interdites d'accéder à leur compte sur la plateforme où ont été commises les infractions. La sanction serait valable pour six mois et jusqu'à un an en cas de récidive. L'idée serait de pouvoir bloquer également les comptes créés par la personne avant les faits et d'empêcher la création de nouveaux comptes durant l'effectivité de la sanction. Les plateformes devront pour leur part mettre en place toutes les mesures pour bloquer les comptes existants et empêcher