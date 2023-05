ÉDITO - "Olivier Véran semble prendre du plaisir à faire le Tintin reporter", tacle Alba Ventura

Olivier Véran semble prendre du plaisir à faire le Tintin reporter. Le porte-parole du gouvernement s'est rendu au Danemark pour échanger avec la gauche danoise au pouvoir sur le sujet sensible de l'immigration. Sur les quais de Copenhague, Olivier Véran s'est exprimé face caméra avec un ton assez particulier.

"Je rencontre ici à Copenhague les responsables de la classe politique danoise pour pouvoir comprendre comment ce centre gauche à la danoise a opéré une mutation idéologique assez importante qui a permis de mettre au tapis l'extrême droite", a expliqué l'actuel membre du gouvernement.

Voilà, sur la forme. Et ce nouveau style, pourquoi pas ? Sur le fond, ce déplacement interroge. Dans son reportage, Olivier Véran explique que la gauche danoise a commencé à avoir une politique assez ferme en matière d'immigration. Au Danemark, la gauche a poursuivi la politique mise en place, soutenue par le parti nationaliste danois anti-immigrés.

Selon Olivier Véran, cette politique a permis de mettre au tapis l'extrême droite mais il estime que le Danemark va avoir un problème au niveau de sa main-d'œuvre. Et le porte-parole du gouvernement nous prévient qu'une telle politique serait critiquée de toute part en France.

Et donc, M. le ministre-journaliste, quelles conclusions devons-nous en tirer ? Car, voyez-vous, nous avons des envoyés spéciaux, on en a de très bons à la rédaction de RTL. Mais des politiques qui nous disent ce qu'ils veulent faire, c'est plus intéressant.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info