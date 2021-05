Cyber-harcèlement : pouvons-nous tous en être victimes ?

publié le 25/05/2021 à 05:55

Le cyber-harcèlement est de plus en plus courant. En 2020, un internaute sur quatre a été victime de cyber-harcèlement. La période de confinement a favorisé la haine en ligne. Mais comment se prémunir du cyber-harcèlement ?

Alia a 19 ans et est étudiante. En 2015, lorsqu'elle a 14 ans, elle est victime de cyber-harcèlement. "Chaque jour on me faisait sentir que je n'étais pas utile auprès des autres. J'ai alors décidé de rencontrer d'autres personnes sur un jeu en ligne. Un jour je rencontre un jeune garçon qui me dit s'appeler Alexandre. Je me sentais bien auprès de lui, j'aimais lui raconter mes journées horribles au collège." Alia avait besoin de ces bras virtuels pour se sentir bien.

"Il m'envoyait des photos de lui. Il a installé un climat de confiance d'amour. Et un jour, il me demande une preuve d'amour. Si je ne lui envoyais rien, il me quittait. Au début, je lui ai envoyé des poèmes mais lui, il attendait tout autre chose. Il me dit : "tu ne m'as rien envoyé, je te quitte" et me demande alors une photo de mes seins comme preuve d'amour idéale."

Alia avait "envie de tomber dans le comas"

À ce moment-là, Alia pense à ses parents, à ses amis. "Je n'ai pas voulu faire cela, mais pourtant je l'ai fait. Et il me répond : "tu es magnifique, tu es la femme de mes rêves", et cela m'a poussé à faire davantage. Tout s'enchaîne très vite et je ne m'en rendais pas compte." Un jour Alia rentre du collège, et elle se fait quitter par ce fameux Alexandre. Il en rajoute en lui disant que si elle ne lui envoyait pas d'autres photos, il diffuserait tout sur internet. Les photos ont été diffusé à tout son collège. Alia avait "envie de tomber dans le comas". Elle s'est taillée le poignet.

Anais Condomines, journaliste chez Libération, se confie sur RTL. "J'avais fait une enquête pour LCI sur le cyber-harcèlement et en enquêtant la dessus, j'ai moi-même été victime. J'ai été ciblé en tant que journaliste et féministe. J'ai reçu des menaces de mort, des menaces de viol, mes infos personnelles ont été dévoilé sur internet."

Pour Samuel Comblez, psychologue clinicien, "à partir du moment où vous êtes sur un jeu vidéo ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez être victime de cyber-harcèlement. Et même si vous n'êtes pas présent sur internet, vous pouvez être harcelé."

Invités

- Samuel Comblez, psychologue clinicien et directeur des opérations pour l'Association E-Enfance.