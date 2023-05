Invité de RTL ce mardi 9 mai, Yannick Alléno, père d'Antoine Alléno, mortellement percuté à 24 ans par un chauffard alcoolisé, a fondé avec ses proches une association pour accompagner au mieux les familles qui vivent le même drame que la sienne. Il se bat également pour que la loi change et pour qu'un délit d'"homicide routier" soit créé.

À cette occasion et face au chef, Philippe Caverivière a souhaité honorer la mémoire d'Antoine Alléno en livrant une anecdote touchante. "Je fais une double rencontre jeudi dernier à Marrakech. Je partage avec vous ce matin parce que ça dit quelque chose", commence l'humoriste. "Je discute à la piscine avec Gérard Boyer, qui est un immense chef étoilé. Il a 80 ans et quelques et il me parle de Yannick avec admiration".

Dans la foulée, le chroniqueur croise Sylvain : "C'est un conférencier très classe, très chic, qui a toujours son livre à la main et qui habite Beaupassage (dans le VIIe arrondissement de Paris, ndlr), à côté du burger Alléno (le restaurant créé par Yannick Alléno et son fils Antoine, ndlr)", explique-t-il. Il me dit 'le soir du dimanche tragique, je rentre de vacances, je n'ai rien, je descends au burger' et c'est l'un des derniers clients. Une jeune fille arrive et lui dit, 'installez-vous'. Il lui dit 'je suis dans les derniers clients, dès que je suis le dernier, vous me le dites et je m'en vais'", rapporte Philippe Caverivière.

Après 20 minutes la serveuse revient. "Elle lui dit 'je suis désolée, vous m'avez demandé, vous êtes le dernier, mais vous pouvez rester'. Sylvain, qui est très chic, lui répond 'non non, j'habite au-dessus, j'y vais'. Là, il y a un jeune homme qui arrive et lui dit 'c'est adorable ce que vous avez fait, c'est très classe, c'est très élégant donc je tenais à vous remercier'. Ce jeune homme, c'était Antoine Alléno".

Une phrase qui dit tout sur Antoine Alléno, estime l'humoriste. "Il est venu dire merci au client et il est venu protéger son équipe, donc longue vie à l'association Antoine Alléno", conclut Philippe Caverivière très ému, face à Yannick Alléno, bouleversé par l'hommage rendu à son fils.

