Accusé de trois agressions sexuelles, le pédophile remis en liberté en attendant son procès

Crédit : iStock Editorial / Getty Images Plus

Pris en flagrant délit de pédophilie dans le métro parisien, l'homme a expliqué avoir des pulsions sexuelles, à la barre du tribunal correctionnel de Paris, où il était jugé en comparution immédiate pour trois agressions sexuelles commises le même jour. Le prévenu a pourtant été remis en liberté - sous contrôle judiciaire - dans l'attente de son procès, renvoyé au 25 novembre.

Selon Le Parisien, ce technicien de 59 ans aurait agressé deux garçons de 11 et 15 ans, ainsi qu'une adolescente de 15 ans le 11 octobre dernier. Il aurait profité que la rame du métro soit bondée pour toucher la poitrine, les fesses et le sexe de ces enfants. Chez lui, des images à caractère pédopornographique auraient également été retrouvées.

À la barre du tribunal, l'homme a indiqué regretter "profondément" ses actes et assuré n'avoir "aucun doute" sur le fait qu'il ne recommencerait "plus". Des paroles qui n'ont pas su convaincre le Procureur, qui a requis sa détention provisoire, estimant, selon nos confrères, "que le risque qu’il repasse à l’acte n’était pas à écarter". Des réquisitions qui n'ont cependant pas été suivies par le juge d'instruction, puisque le prévenu a été laissé libre en attendant son procès, renvoyé au 25 novembre. Il est toutefois interdit de prendre les transports en commun et d’entrer en contact avec des mineurs.

