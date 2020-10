publié le 22/10/2020 à 16:30

Face à une situation "particulièrement préoccupante", Jean Castex remonte en première ligne pour annoncer le basculement de plusieurs départements en "alerte maximale" contre la Covid-19, avec de nouveaux couvre-feux à la clef.

Comme dans d'autres pays voisins, les projections sont mauvaises et les courbes s'accélèrent : 26.676 nouveaux cas de Covid-19 dépistés dans les dernières 24 heures, contre un peu plus de 20.000 la veille. 284 nouvelles entrées en réanimation soit 2.239 personnes au total pour une capacité nationale de 5.800 lits. Et 166 morts de plus, faisant passer la barre des 34.000 décès en France depuis le début de la pandémie mondiale.

Cette moyenne cache des situations locales encore plus critiques. Et six jours après les couvre-feux instaurés entre 21 heures et 06 heures dans les métropoles de Paris, Lille, Lyon, Marseille, Rouen, Grenoble, Saint-Étienne, Montpellier et Toulouse, d'autres devraient suivre.

La maire (EELV) de Strasbourg Jeanne Barseghian a annoncé que la ville renonçait à son marché de Noël traditionnel face à l'aggravation de la situation sanitaire, en supprimant les 300 chalets habituels mais en maintenant des animations.

Suivez en direct la prise de parole de Jean Castex

17h04 - Jean Castex annonce que le couvre-feu est étendu à "38 nouveau départements et un territoire d'Outre-mer, la Polynésie". Il s'étendra "de 21 heures à 6 heures pour une durée de six semaines" et "ces règles entreront en vigueur à compter de vendredi minuit", précise le premier ministre.



17h02 - Jean Castex prend la parole.



"Disons les choses clairement : la situation est grave. Elle est grave en Europe, elle est grave en France", déclare le premier ministre. "La situation de notre pays a continué à se dégrader (...) Sont touchées, toutes les tranches d'âges et notamment les plus de 65 ans (...) Cette diffusion du virus concerne désormais la quasi totalité du territoire".



17h - Les ministres de la Santé et de la Culture, Olivier Véran et Roselyne Bachelot seront aux côtés de Jean Castex, lors de cette prise de parole.



16h58 - Le Conseil scientifique a prévenu que "les mois d'hiver seront difficiles". L'exécutif a adopté en Conseil des ministres un projet de loi pour prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus. Nécessitant un vote au parlement, il sera examiné dès ce week-end à l'Assemblée.



16h49 - La France pourra-t-elle échapper dans les jours qui viennent à un reconfinement ?



"L'hypothèse, encore taboue il y a quelques semaines, ne l'est plus du tout, et la situation chez nos voisins européens pourraient accélérer encore les décisions. Depuis minuit, l'Irlande a franchi le pas, premier pays de l'Union à reconfiner toute sa population. Officiellement, l'Élysée ne veut pas entendre parler d'un reconfinement, mais dans les faits, on semble bien s'y préparer", explique William Galibert, journaliste au service politique de RTL.

Coronavirus en France : un reconfinement est-il inévitable ?

16h28 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce live consacré à la conférence de presse de Jean Castex, six jours après l'instauration d'un couvre-feu dans plusieurs métropoles de France.