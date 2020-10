DIRECT VIDÉO - Coronavirus en France : suivez les annonces de Jean Castex

publié le 15/10/2020 à 14:04

Étape 2. Après la prise de parole d'Emmanuel Macron, place à l'application. Jean Castex a détaillé les modalités de l'application du couvre-feu en Île-de-France et dans 8 métropoles. Cette communication gouvernementale a été parasitée par des perquisitions aux domiciles et bureaux du ministre de la Santé Olivier Véran et de l'ancien premier ministre Édouard Philippe. Cela s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par la Cour de justice de la République sur la gestion de la crise du coronavirus.

Le chef du gouvernement a également dressé la liste des exemptions, parmi lesquelles "les établissements de santé, médico-sociaux" ou encore les restaurants pratiquant la livraison à domicile. "Si vous avez un train ou un avion qui arrive ou qui part après 21h, il faudra le cas échéant pouvoir montrer votre billet si vous êtes contrôlé", a-t-il ajouté, en soulignant que les déplacements "pour sortir votre animal de compagnie, près de chez vous", seront également tolérés.

Les derniers chiffres montrent encore une aggravation de la situation avec plus de 100 morts et 193 personnes admises en réanimation sur 24 heures. L'épidémie a déjà fait plus de 32.000 morts en France.

EN DIRECT | Conférence de presse sur les mesures de lutte contre la #COVID19. https://t.co/rPCIiCTM7T — Gouvernement (@gouvernementFR) October 15, 2020

Suivez en direct la prise de parole de Jean Castex

15h27 - Que pensez-vous des annonces d'Emmanuel Macron et du gouvernement ?

Faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour enrayer l'épidémie ? Oui

Non

Ne se prononce pas

14h59 - Jean Castex répond aux questions des journalistes.

Concernant les perquisitions au domicile et bureau d'Olivier Véran, "ma confiance est totale" envers le ministre de la Santé, déclare le premier ministre. "Vous comprendrez qu'il ne m'appartient absolument pas de commenter les décisions d'une autorité judiciaire", a ajouté le premier ministre, en soulignant que le ministre de la Santé "bénéficie d'une totale présomption d'innocence".

Concernant le couvre-feu, un billet de train ou d'avion après 21 heures "vaudra dérogation".

12.000 policiers et gendarmes seront mobilisés exclusivement dans les neuf zones concernées par le couvre-feu, explique Gérald Darmanin.

Sur les élections départementales et régionales, "l'idée serait que l'on créé un groupe de travail dans lequel tous les partis désigneraient un représentant", explique le premier ministre. Il sera présidé par "une personnalité qualifiée indépendante" et "s'appuiera sur les recommandations du Conseil scientifique".

14h56 - La deuxième hausse de salaires prévue par le Ségur avancée "avant la fin de l'année", annonce Jean Castex. L'augmentation générale des salaires de 93 euros net pour les personnels hospitaliers (hors médecins) prévue en mars sera finalement versée "avant la fin de l'année", a annoncé le premier ministre.

Une indemnité compensatrice de congés annuels non pris pour le personnel soignant Jean Castex Partager la citation





Après une hausse de 90 euros net au 1er septembre, une deuxième revalorisation était programmée au 1er mars mais, "au regard de la situation" sanitaire, "elle interviendra plus tôt", a déclaré Jean Castex. Une indemnité de 110 à 200 euros brut par jour de congé non pris à la Toussaint sera versée pour le personnel soignant. Cette "indemnité compensatrice de congés annuels non pris" vise à "reconnaître par avance l'engagement des agents qui seront mobilisés par nécessité de service dans les jours et semaines à venir".



Jean Castex annonce qu'il recevra les parlementaires la semaine prochaine pour étudier l'impact de la crise sanitaire sur les prochaines échéances électorales.



14h39 - Olivier Véran fait à son tour un point d'étape. "Nous sommes en train de gagner la bataille des délais", lance-t-il. Sur les tests antigéniques, "nous disposons désormais de toutes les recommandations de la Haute autorité de santé pour permettre prochainement aux hôpitaux, mais aussi aux médecins libéraux, aux pharmaciens d'officine, aux infirmiers libéraux de pouvoir acquérir ces tests".



"'Tous anti-covid' n'est pas seulement un changement de nom, mais un changement de philosophie, explique Olivier Véran. Une application pleinement efficace pour répondre aux défis que nous pose l'épidémie".

14h26 - Bruno Le Maire s'exprime à son tour sur les annonces sur le plan économique. "Tout ce qui doit être fait, sera fait". "Nous allons renforcer, simplifier et élargir le fonds de solidarité. Toutes les entreprises de moins de 50 salariés, situées en zone de couvre-feu, pourront bénéficier d'une aide".

À toutes les entreprises se situant dans les zones concernées par le couvre-feu, nous adaptons et améliorons les dispositifs d'aides en vigueur : fonds de solidarité, exonérations de charges sociales, prêts garantis par l'État et prêts directs de l’État. ⤵️ https://t.co/RBT60ugn9V pic.twitter.com/PBP2NkMM8Y — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) October 15, 2020

Les entreprises fermées administrativement dans les zones concernées pourront bénéficier d'une exonération totale des cotisations patronales pendant la durée du couvre-feu.

Les nouvelles restrictions annoncées vont fortement déstabiliser des dizaines de milliers d’entreprises. Nous en avons conscience. À ces chefs d’entreprise, je veux leur dire : NOUS RESTONS À VOS CÔTÉS. Nous apportons une réponse massive à une crise massive. pic.twitter.com/QHIP9cmG4o — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) October 15, 2020

14h21 - Élisabeth Borne prend la parole pour détailler le protocole sanitaire dans les entreprises. 50.000 contrôles de l'Inspection du travail ont été effectués, avec "seulement 300 mises en demeure", précise-t-elle.



La ministre du Travail recommande fortement le télétravail. Le nombre de jours de télétravail doit "faire l'objet d'un dialogue social au sein de l'entreprise", explique-t-elle.



14h15 - Gérald Darmanin prend désormais la parole pour préciser les modalités du couvre-feu. Le ministre de l'Intérieur évoque les sanctions qui seront appliquées en cas de non-respect du couvre-feu : 135 euros d'amende. "Si, au bout de 3 fois, les policiers ou les gendarmes arrivent à confondre une personne qui fraude, une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible ainsi que 3.750 euros d'amende"



L'attestation de déplacement obligatoire sera valable pendant une heure.



"Toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes, qui se tiennent dans des salles des fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public seront interdites" sur l'ensemble du territoire, a indiqué jeudi Jean Castex. La mesure ne s'appliquait jusqu'alors que dans les seules zones en niveau d'alerte maximale.

La rédaction vous recommande Coronavirus : ce que l'on peut toujours faire malgré les nouvelles restrictions

14h12 - Jean Castex revient sur le couvre-feu instauré à Paris et dans 8 métropoles. "Si vous devez vous rendre auprès d'un proche en situation de dépendance, pour sortir votre animal de compagnie, comme pendant la période de confinement, il faudra vous munir d'une attestation après 21 heures", explique le premier ministre.



Parmi les autres dérogations présentées par Jean Castex, on retrouve les raisons de santé, les raisons professionnelles et les transports.

Les "commerces", "services" et "lieux recevant du public" fermés durant le couvre-feu, "sauf exceptions", ajoute-t-il.



14h08 - Jean Castex répond aux critiques formulées sur l'absence de moyens à destination du personnel soignant. "J'entends dire que la bonne réponse aurait été de créer des lits en réanimation. C'est doublement faux. Aucun système ne serait capable de faire face aux conséquences de cette épidémie, si nous ne faisions rien en amont. Pour créer des lits, il faut former des médecins et des soignants spécialisés. C'est impossible en quelques mois, il faut des années", a répondu le chef du gouvernement. .



"La seule vraie stratégie possible, c'est le freinage de l'épidémie", ajoute-t-il.

#COVID19 | J’entends dire que la bonne réponse aurait été de créer massivement des lits supplémentaires en réanimation plutôt que de prendre des mesures de freinage de l’épidémie.

C’est doublement faux : pic.twitter.com/Wv6DFEn4Hv — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 15, 2020

14h06 - Le premier ministre est accompagné des ministres de la Santé, Olivier Véran, de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de l'Economie, Bruno Le Maire, et du Travail, Elisabeth Borne.



14h - Bonjour à tous et bienvenue dans ce livre consacré à la conférence de presse de Jean Castex.