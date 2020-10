12.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour faire respecter le couvre-feu dans le pays

et AFP

publié le 22/10/2020 à 18:20

La police et la gendarmerie veillent au bon respect du couvre-feu. Les forces de l'ordre ont effectué depuis samedi dernier "32.033 contrôles et prononcé 4.777 verbalisations pour non respect du couvre-feu", a indiqué jeudi 22 octobre Jean Castex lors d'une conférence de presse sur l'épidémie de Covid-19.

Le couvre-feu va être étendu à 38 nouveaux départements et à la Polynésie, a annoncé le Premier ministre, qui a fait état d'une "situation grave" sur le plan épidémique. Le couvre-feu s'appliquera de 21 heures à 6 heures pour une durée de six semaines et concernera 46 millions de Français au total, a-t-il précisé.

Comme durant le confinement du printemps, les personnes sortant pendant le couvre-feu doivent présenter une attestation de déplacement et justifier une raison valable de se déplacer. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros, puis, en cas de double récidive, à six mois de prison et 3 750 euros d'amende.