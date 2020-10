Tous Anti-Covid est disponible jeudi : que prévoit le lifting de StopCovid ?

publié le 21/10/2020 à 17:00

Face au constat d'échec de StopCovid, téléchargée par à peine 4% de la population en quatre mois, le gouvernement revoit sa copie. L'application étatique de traçage numérique des contacts des personnes positives au coronavirus fait peau neuve ce jeudi 22 octobre pour inciter, enfin, les Français à l'utiliser massivement alors que la progression de l'épidémie atteint des niveaux inquiétants dans tout le pays.

Révélée par Emmanuel Macron lors de l'allocution télévisée du 14 octobre, la refonte de StopCovid englobe jusqu'à son nom. L'application est rebaptisée Tous Anti-Covid pour mieux faire oublier l'échec de la première version, qui n'a envoyé que 753 alertes à ce jour. Un temps évoqué, le nom Alerte Covid n'a pas été retenu pour éviter toute confusion avec l'application canadienne.

Les nouveautés de Tous Anti-Covid seront présentées ce jeudi à partir de 17 heures par le ministre de la Santé Olivier Véran et le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O à l'occasion du point presse hebdomadaire du gouvernement sur l'épidémie. Pas de révolution en vue pour la nouvelle application. Tous Anti-Covid sera une mise à jour de StopCovid, disponible sur les magasins d'application des smartphones Android et de l'iPhone. Les utilisateurs auront juste à la télécharger.

Cette version 2.0 de StopCovid fonctionnera sur la même base technologique que la première, le fameux protocole centralisé ROBERT développé par l'Inria, ce qui signifie qu'elle ne sera toujours pas interopérable avec les autres applications européennes. Elle disposera d'une nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités pour la rendre plus interactive. D'autres fonctions seront ajoutées dans les prochaines semaines pour l'enrichir.

Une application à activer lors des sorties

Selon les derniers éléments connus, Tous Anti-Covid fonctionnera toujours avec le Bluetooth. Mais contrairement à StopCovid, qui devait être activée en permanence en arrière-plan, le gouvernement devrait insister sur la nécessité d'activer la nouvelle application lors des sorties dans les lieux publics et dans les transports pour pouvoir avertir les utilisateurs croisés d'un éventuel risque de contamination.

Moins probable, le gouvernement pourrait revoir le système de calcul des expositions à risque. Avec StopCovid, il faut passerau moins quinze minutes à moins d'un mètre d'une personne positive pour être considéré comme un contact à risque. Ce délai pourrait être abaissé à cinq minutes pour Tous Anti-Covid, ce qui aurait pour effet d'augmenter mécaniquement les notifications envoyées par l'application.

Les utilisateurs pourront indiquer leur lieu de résidence ou leur lieu de villégiature en renseignant un code postal ou une ville pour accéder à un hub d'informations concernant l'épidémie avec les derniers chiffres de progression du virus, les gestes barrières en vigueur localement et les centres de dépistages à proximité.

Pas de fonction QR code pour l'instant ?

Evoquée ces derniers jours, la fonctionnalité QR code, à scanner dans les restaurants et les bars pour remplir le rôle des cahiers de rappel comme au Royaume-Uni, ne devrait pas être disponible dès jeudi, avance Le Parisien. Elle devrait être implémentée dans les prochaines semaines.



Une certitude : le gouvernement explore plusieurs pistes pour enrichir l'application et inciter le public à l'utiliser. "Certaines seront en place le 22 octobre, d'autres plus tard", explique-t-on dans l'entourage du secrétaire d'Etat au Numérique, Cédric O.



Les autorités vont s'appuyer sur les professionnels pour relancer l'application. "Si les professions médicales estiment que c’est utile, alors elles doivent le dire (…) Si les responsables de cafés, hôtels, restaurants estiment que c’est quelque chose qui aidera à ne pas fermer les établissements alors il faut qu’ils nous aident", disait Cédric O au Sénat le 8 octobre.



Selon Le Parisien, le gouvernement a mobilisé la communauté médicale et des épidémiologistes vont plaider pour l'adoption massive de l'application dès jeudi. Une communication spécifique à l'endroit des étudiants est également dans les tuyaux.



La faible adoption de StopCovid contraste avec la popularité des applications de traçage allemande et britannique, téléchargées par plus de 20 millions d'utilisateurs dans leurs pays respectifs. Mais l'efficacité réelle de ces dispositifs pour casser les chaînes de contaminations reste encore à démontrer.