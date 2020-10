et Marie-Pierre Haddad

publié le 15/10/2020 à 08:32

Sur un ton pédagogique, Emmanuel Macron a incité les entreprises au télétravail lors de son interview du 14 octobre. Le président de la République ne souhaite pas instaurer d'obligation en la matière mais a recommandé "deux à trois jours" de travail par semaine à distance.

Présidente de la région Île-de-France, secteur où le virus circule activement, Valérie Pécresse "appelle massivement au télétravail". "Cela permet de limiter les déplacements et la circulation du virus", souligne-t-elle en estimant qu'il doit être de "trois jours par semaine".

Le président de la République, lui, a semblé vouloir conserver le lien social en entreprises. "On a besoin d'échanger avec les collègues de travail", déclarait-il. "Il faut que ce soit aussi négocié dans les branches et au plus près dans l'entreprise", a-t-il souligné.