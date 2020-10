Coronavirus : la liste des 54 départements désormais concernés par le couvre-feu

publié le 22/10/2020 à 17:35

Le gouvernement a tenu un nouveau point presse ce jeudi 22 octobre alors que la situation sanitaire continue de se dégrader. Annonçant un mois de novembre "éprouvant" avec "un nombre de morts qui va continuer à augmenter", Jean Castex a annoncé que 54 départements vont être concernés par le couvre-feu de 21 heures à 6 heures à partir de "vendredi minuit".



Le couvre-feu concerne dans le détail 38 nouveaux départements et une collectivité d'Outre-mer et est étendu dans les départements où se situent les 8 métropoles déjà concernées. Toute l'Île-de-France était déjà concernée. Le couvre-feu entre en vigueur à partir de vendredi minuit, selon les mêmes règles que le couvre-feu actuel.

Etaient déjà concernés par un couvre-feu général ou dans une métropole : les Bouches-du-Rhône, l'Essonne, la Haute-Garonne, les Hauts-de-Seine, l'Hérault, l'Isère, la Loire, le Nord, Paris, le Rhône, la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et les Yvelines.

Seront concernés à partir de vendredi minuit : l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Bas-Rhin, le Calvados, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, le Drôme, le Gard, les Hautes-Alpes, la Haute-Corse, la Haute-Loire, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Savoie, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, le Jura, le Loiret, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, la Saône-et-Loire, la Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse et la Polynésie française.

La liste des départements où le couvre-feu s'applique à partir du 24 octobre Crédit : Gouvernement/capture d'écran RTL.fr