Regardez RTL en direct et en vidéo

et La rédaction de RTL

publié le 10/12/2018 à 17:55

Une allocution pour convaincre. L'enjeu est de taille pour Emmanuel Macron qui prend la parole, lundi 10 décembre. Le président de la République "s'adressera à la Nation" depuis le palais présidentiel, sous une forme que l'Élysée n'a pas encore détaillée. Objectif : présenter des mesures qui feront décolérer les "gilets jaunes".



>> Suivez l'édition spéciale de RTL Soir, présentée par Marc-Olivier Fogiel de 18 à 21 heures. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, s'est exprimé, après avoir été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. D'après lui, le président "n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation".



Après l'allocution du chef de l'État, Alain Duhamel analysera sa prestation. Un débat sera aussi organisé entre Gilles Le Gendre, le patron des députés de la majorité à l'Assemblée, Nicolas Bay, le vice-président du Rassemblement national, Adrien Quatennens, député de la France insoumise, Brice Hortefeux, eurodéputé Les Républicains et Gaspard Gantzer, l'ancien conseiller en communication de François Hollande.

Suivez notre édition spéciale

18h33 - Selon nos informations, Emmanuel Macron a estimé lors d'une réunion à l'Élysée que la crise des "gilets jaunes", marque "la fin d'un système économique et social".



18h25 - "Je ne suis pas le seul à attendre des mesures immédiates (...) C'est toujours la même politique à culpabiliser ceux qui ont du travaillent, ceux qui en cherchent, les retraités, les jeunes, et jamais ceux qui s'en mettent dans les poches et dans les paradis fiscaux", estime le secrétaire général de la CGT

Si Emmanuel Macron ne fait pas d'annonces "immédiates", "le président ne nous considère pas et ne considère pas qu'il y a un problème très grave dans notre pays", affirme Philippe Martinez.



18h22 - Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, est l'invité de RTL. "Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation (...) Il a pris beaucoup de notes en 4 heures, mais dans ses quelques mots de conclusion, j'ai entendu des choses que j'avais déjà entendues. Je l'ai trouvé dans le même état d'esprit et le président de la République ne prend pas la mesure de la gravité de la situation", explique-t-il.



Selon Philippe Martinez, "il y a besoin de mesures immédiates. Concernant, les salaires avec un relèvement du Smic. Est-ce que vous trouvez normal qu'une ministre du Travail s'exprime avant les annonces du président de la République et qu'on mette de côté les organisation syndicales. Les salaires ne détruisent pas les emplois".

18h19 - Que devrait annoncer Emmanuel Macron ? Smic, minimum vieillesse, taxe d'habitation... Les pistes des annonces sont à découvrir ici



18h13 - Réagissez et donnez votre avis sur la crise des "gilets jaunes", dans les commentaires de cet article. Dès 21h, vous pourrez dialoguer à l'antenne de RTL avec Christophe Pacaud.



18h11 - Pour se préparer pour son allocution, le président a rencontré ce matin les corps intermédiaires : patronat, syndicats, élus locaux. Au fil de cette réunion, Emmanuel Macron a montré une inquiétude assez inhabituelle chez lui...



Un président concentré mais qui a donné quelques signes de fébrilité. Il a ainsi reconnu que son intervention de ce soir était "une étape importante" avec une crainte exprimée très clairement sur les institutions. "Il faut que la démocratie représentative soit confirmée", a-t-il ainsi déclaré très solennel en ouverture de cette réunion inédite à l'Élysée.



18h03 - Après une semaine de silence, Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir.

18h - Bonsoir et bienvenue dans ce live édition spéciale.