publié le 10/12/2018 à 20:07

Sa parole était très attendue mais suffira-t-elle pour mettre fin à la crise des "gilets jaunes" ? Pour sa première expression publique depuis plus d'une semaine, Emmanuel Macron a décidé de s'exprimer solennellement depuis l'Élysée, ce lundi 10 décembre.



L'objectif : montrer qu'il a entendu et compris la colère des "gilets jaunes" et de ces Français qui expriment depuis maintenant près d'un mois leur ras-le-bol fiscal. Mais le chef de l'État a-t-il apporté des réponses suffisantes ? Avant sa prise de parole, l'une des porte-parole du mouvement confiait avoir "peu d'espoir".

Le président de la République a enchaîné très rapidement les annonces afin que le pouvoir d'achat des Français augmente rapidement. Emmanuel Macron a annoncé le déclenchement d'un état d’urgence économique et social pour la France. "Nous voulons bâtir une France du mérite, du travail, une France où nos enfants vivrons mieux que nous (...). Nous voulons une France où l'on puisse vivre dignement de son travail.Nous sommes allés trop lentement, je veux aller vite".

SMIC, retraites, heures supplémentaires...

La hausse devra être ressentie dès le début de l'année 2019 par les Français. "Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros dès 2019 sans qu'il n'en coûte un seul euro de plus pour l'employeur", a annoncé Emmanuel Macron.



"Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenu. Les heures supplémentaires seront versées sans impôts ni charges dès 2019", a-t-il ajouté. Je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible, c'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés ; cette prime n'aura à acquitter ni impôt, ni charge".



Les retraités constituent une partie précieuse de notre Nation pour ceux qui touchent moins de 2.000 euros par mois nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste".

