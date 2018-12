publié le 10/12/2018 à 19:55

Emmanuel Macron joue son quinquennat. Le président de la République doit prendre la parole devant la nation, ce lundi 10 décembre, près d'un mois après le début de la crise des "gilets jaunes". L'allocution peut s'avérer périlleuse pour le chef de l'État qui est attendu au tournant par les manifestants, l'opposition mais aussi par sa propre majorité.



La crise des "gilets jaunes" a provoqué de nombreux blocages dans tout le pays, des manifestations et des débordements important, ainsi qu'une perte de 0,1 point de croissance au 4ème trimestre, comme l'a annoncé Bruno Le Maire à l'antenne de RTL.

Au-delà de la colère exprimée, cette crise a surtout provoqué une fracture entre Emmanuel Macron et son premier ministre Édouard Philippe. Selon Le Journal du Dimanche, le président aurait qualifié de "conneries" la limitation à 80km/h, défendue par le chef du gouvernement et la baisse des APL.

>> Suivez notre édition spéciale, en direct, présentée par Marc-Olivier Fogiel sur RTL et sur RTL.fr

Suivez l'allocution d'Emmanuel Macron

20h08 - "Les dirigeants de grandes entreprises françaises doivent payer leurs impôts en France, déclare Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est aussi avec notre projet collectif que nous devons renouer. C'est pourquoi le débat national annoncé doit être beaucoup plus large. Nous devons assumer ensemble tous nos devoirs"



20h06 - "C'est l'état d'urgence économique et social que je veux décréter aujourd'hui", annonce Emmanuel Macron qui veut "intervenir vite et concrètement sur ce sujet".



Le président de la République souhaite "que l'on vive mieux de son travail" et annonce une hausse du Smic de "100 euros par mois dès 2019". Il ajoute : "Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ou charge".



20h04 - "Je prends ma part de responsabilité, je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous avec mes propos. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, c'est parce que j'aime mon pays. Ma légitimité, je la tire de vous", dit Emmanuel Macron.



20h03 - "Je n'oublie pas qu'il y a une colère et une indignation que beaucoup de Français peuvent partager (...) Ce fut d'abord la colère contre une taxe et le premier ministre a annoncé sa suppression pour l'année prochaine. Elles sont plus profondes, je la ressens comme juste à bien des égards", ajoute Emmanuel Macron.



"Ce sont 40 années de malaise qui resurgissent", déclare le président de la République.



20h01 - Emmanuel Macron qualifie la colère de "gilets jaunes" de "revendications légitimes". Il dénonce "un enchaînement de violence inadmissible. Ces violences ne seront d'aucune indulgence. nous avons tous vu le jeu des opportunistes qui ont profité des colères sincère. Aucune colère ne justifie que l'on s'attaque à un policier ou à un gendarme".



20h - Emmanuel Macron prend la parole

19h55 - Bonsoir et bienvenue dans ce live édition spéciale.