publié le 10/12/2018 à 15:14

Sans doute aurait-elle mieux fait d'effectuer une recherche rapide sur Google avant de tweeter. Maram Susli, plus connue sous le nom de code PartisanGirl sur Twitter et YouTube, a tenté d'analyser un précieux symbole ce week-end. Pressée de faire polémique en commentant les manifestations des "gilets jaunes" en France, la jeune femme a écrit sur le réseau social : "Je vois ce drapeau brandi par de nombreux manifestants à Paris. Est-ce que c'est le drapeau américain avec des bombes qui remplacent les étoiles ? Quelqu'un ?"



Immédiatement, un torrent de réactions s'est abattu sur la commentatrice. Certains pointant du doigt le manque de culture de la jeune femme manifestement prompte à trouver des symboles qui viendraient nourrir ses analyses.

PartisanGirl est un effet un nom connu (compte Twitter vérifié et suivi par plus de 100.000 abonnés) ayant ses habitudes sur des sites comme Russia Today, Sputnik News ou InfoWars. Des médias dont le sérieux est grandement contesté et sur lesquels elle partageait sa vision sur la guerre en Syrie, des théories du complot sur le 11 septembre et d'autres polémiques.

Outre l'indignation des internautes, et en particulier des Bretons, certaines personnes ont choisi la voie de l'humour pour discréditer les dires de PartisanGirl : "Ça veut juste dire qu'ils entendent le loup, le renard et la belette chanter", indiquait un internaute qui a visiblement gardé un album de Tri Yann bien en tête.

Depuis cette correction collective des internautes, PartisanGirl s'est réfugiée derrière quelques arguments pour expliquer son erreur : "Ce drapeau ressemble à un drapeau anti-américain fréquent dans les manifestations. Il est arrogant d'attendre des habitants du Moyen-Orient qu'ils connaissent ce drapeau. La France fait partie de l'Otan donc il est logique de s'attendre à des protestations en ce sens. Le drapeau breton est inspiré du drapeau américain. J'ai posé une question pour en savoir plus".



Le drapeau breton actuel, aussi appelé Gwenn ha Du, possède neuf bandes alternées noires et blanches avec des mouchetures d'hermines noires sur fond blanc au canton. Il s'agit d'une création de l’architecte et militant Morvan Marchal datant des années 1920.



C'est une version assez récente puisque les rois bretons disposaient d'un drapeau vert avec des Saints bretons au XIIème siècle, des drapeaux rouges et blancs au XVème siècle... Le Gwenn ha Du a bien été inspiré par le design des drapeaux de la fin du XIXème comme le drapeau américain, hellénique ou du Libéria qui reprennent tous cette composition avec des bandes bicolores.