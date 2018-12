publié le 10/12/2018 à 19:12

Emmanuel Macron prononce ce lundi 10 décembre son intervention télévisée la plus décisive de son quinquennat. C’est la plus importante et surtout la plus difficile parce qu’elle se produit au milieu d’une crise sociale d’un type complètement original et inattendu.



Elle a commencé sur les réseaux sociaux, se développant sans structure, sans leader, étant donc terriblement difficile à apaiser, et avec des demandes qui n’ont cessé d’augmenter. C’est aussi difficile de prononcer ce discours maintenant, parce qu’il y a une crise politique qui a suivi. Avec les extrêmes qui ont lancé de l’huile sur le feu, et les partis dits de gouvernement qui ont fait preuve d’une grande démagogie. Par exemple en critiquant des mesures qu’ils avaient eux-mêmes votées, voire initiées.



Mais il y a plus grave, c’est une crise de la démocratie. Et ce qui est visible, c’est le retour des violences. Il y a également une crise personnelle, et c’est une autre grande originalité de ce conflit. Il s’agit de la personnalisation autour d’Emmanuel Macron. J’ai connu chaque président de la Ve République. Ils ont tous un jour été conspués à cause d’une crise sociale, mais avec ce degré de virulence et même de haine, je n’ai jamais vu ça.