publié le 10/12/2018 à 18:24

À 20 heures, le président de la République prononcera le discours le plus important, jusque-là, de son quinquennat. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, était autour de la table ce lundi 10 décembre au matin, à l'Élysée, avec 36 autres invités. "Je ne suis pas sûr que, malgré les mots forts que la CGT a prononcés sur la gravité de la situation, il ait vraiment pris la mesure, justement, de la gravité de cette situation", commente Philippe Martinez.



Selon le patron de la CGT, Emmanuel Macron "a pris beaucoup de notes en quatre heures mais, dans ses quelques mots de conclusion comme dans celles du Premier ministre, j'ai entendu de nouveau des choses que j'avais déjà entendues, par exemple au mois de juillet quand il nous a reçus, quand il nous avait dit 'je comprends bien la situation, il va y avoir des changements, je vais écouter plus'... Eh bien il ne s'est rien passé. Je l'ai trouvé dans le même état d'esprit."

Le chef de l'État a proposé ce lundi 10 décembre aux partenaires sociaux de mettre en place un "compromis national". "Pour l'instant c'est les citoyens qui font beaucoup d'efforts et ce depuis des années et le gouvernement et le président de la République qui font des cadeaux, de plus en plus, à ceux qui n'en ont pas besoin", estime Philippe Martinez. "Il n'y a aucun compromis à avoir. Il y a besoin de mesures immédiates en ce qui concerne les salaires (...)".