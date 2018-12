et Claire Gaveau

publié le 10/12/2018 à 14:03

Les corps intermédiaires à la mi-journée, les Français le soir... Cette journée s'annonce décisive pour Emmanuel Macron alors que la colère des "gilets jaunes" se poursuit depuis plus d'un mois dorénavant. Le chef de l'État doit s'adresser à la Nation ce lundi 10 décembre depuis l'Élysée, dans l'espoir de trouver un débouché dans cette crise sociale.



Christophe Chalençon, membre des "gilets jaunes libres", souhaite dorénavant que le chef de l'État "endosse le costume pour lequel il a été élu, c'est-à-dire celui du père de la Nation". "J'attends qu'il s'adresse avec ses tripes et son cœur et qu'il arrête son arrogance depuis qu'il a été élu", explique-t-il au micro de RTL.

C'est pourquoi, il espère dès lors trouver un certain "respect" dans les paroles du chef de l'État. "Le travail doit être aujourd'hui récompensé, le travail est une voie d'élévation", poursuit-il.

Si l'économie française est déjà impactée par la crise des "gilets jaunes", avec une baisse de 0,1 point de la croissance au dernier trimestre, les leaders du mouvement ne sont pas près de reculer et envisagent déjà un acte 5 à ce mouvement. "Bien sûr que nous avons conscience des conséquences mais vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser d’œufs, lance Christophe Chalençon. Si Emmanuel Macron n'annonce pas des choses fortes, samedi prochain ça sera le chaos".