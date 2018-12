et Marie-Pierre Haddad

publié le 10/12/2018 à 18:16

Consulter et dialoguer. Voici les mots d'ordre de cette journée pour Emmanuel Macron. Avant de s'exprimer devant la nation, le président de la République s'est entretenu à l'Élysée, avec les responsables des syndicats, du patronat, des deux assemblée et des associations d'élus locaux. La réunion a duré quatre heures.



Selon plusieurs participants, Emmanuel Macron a appelé à "construire à ciel ouvert un compromis national", estimant que "la crise profonde vient de loin". "C'est la fin d'un système économique et social (...) ce soir est une étape importante", a-t-il dit selon nos informations.

Que pense-t-il de la situation actuelle ? Tout comme le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian qui se disait "inquiet" pour les institutions, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Emmanuel Macron est lui aussi, pour le moins inquiet : "Il faut que la démocratie représentative soit confirmée".

Le chef de l'État a averti contre "une manipulation hors des frontières sur les réseaux sociaux".