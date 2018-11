"Dans sa tête, Ségolène Royal n’a pas renoncé", selon Alba Ventura

publié le 01/11/2018 à 07:57

Ségolène Royal est en pleine tournée médiatique à l'occasion de la sortie de son livre Ce que je peux enfin vous dire. Dans ce livre, Ségolène Royal tape dur. Mais est-ce qu'elle tape juste ? Quand elle décrit ce qu’est être une femme en politique, oui elle tape juste. Quand elle raconte la violence des propos, les comportements machistes, les attaques sexistes, le procès en incompétence que lui a fait subir son propre camp, bien plus que ses adversaires, oui elle tape juste.



Être une femme en politique, on le sait est loin d’être une sinécure, mais ce qu’elle raconte va bien au-delà. C’est pour cela qu’elle dit que "ce livre a été libérateur". Ségolène Royal a compilé dans cet ouvrage toutes les "gentillesses" de ses camarades socialistes, et c’est inouï, il faut que je vous en livre quelques unes :

"Elle ne tiendra pas une campagne. Elle implosera sous la pression des médias qui la feront trop parler. Il faut quelqu’un qui tienne la route. C’est une bulle spéculative. C’est la preuve que le PS a fait une croix sur 2007. C’est un cache-misère de la panne idéologique de la gauche, un symptôme de la dégradation de la fonction".

Un besoin soudain de confessions ?

Aux rayons des gros lourds : "Ségolène Royal, une meneuse de revue, super-nanny de la politique, mère fouettarde, ministre de la Famille, des Enfants, du String et du puritanisme. Si Ségolène Royal est élue, on risque d’avoir tous besoin, de la pilule du lendemain".



Ah ! C’est gratiné ! Alors, c’est un témoignage que Roselyne Bachelot aurait pu écrire ou Michèle Alliot-Marie, à la différence que Ségolène Royal est la seule à être allée jusqu’à la présidentielle, en tant que membre d’un parti traditionnel. En même temps, on n’est pas obligé d’être dupe du moment de ce besoin soudain de confessions.



Ce livre est un objet politique. Quand elle règle ses comptes avec Emmanuel Macron, c’est de la politique, quand elle règle ses comptes avec François Hollande, c’est de la politique.

Il y a Ségolène Royal, la femme, et Ségolène Royal la femme politique, mais ces deux-là sont indissociables. Ce livre ce ne sont pas les mémoires de Ségolène Royal. Elle met sur la table ce qu’elle est. Elle dit qu’elle est toujours debout. Et elle dit à ceux qui lui ont craché dessus, que 10 ans après, elle est encore là.

Créer du désir ou du regret

Ségolène Royal a la conviction qu’elle peut encore servir. Elle a la conviction qu’elle pèse quelque chose dans l’opinion. Ça n’a jamais fait de doute chez elle. Quand François Hollande l’a appelée au gouvernement, je me souviens, elle disait : "Je suis là parce que je suis compétente, peut-être la plus compétente. Je crois que je compte".



Quand vous la poussez un peu, elle ne se cache pas beaucoup pour critiquer l’amateurisme de certains ministres et elle reste persuadée qu’on s’est privé de son talent. Dans sa tête, elle n’a pas renoncé. Il y a l’idée que son histoire n’est pas terminée (comme François Hollande qui présente son livre à travers toute la France, c’est cocasse !) En tout cas, Ségolène Royal laisse toutes les portes ouvertes. Quand vous discutez avec elle, elle ne dit jamais non.



Regardez pour les européennes : elle va réfléchir à la tête de liste que lui proposent les socialistes. Si vous lui posez la question pour 2022, elle ne dira probablement pas non de manière ferme et définitive. Pour ça bien sûr, il faut créer du désir ou du regret. C’est ce qu’elle fait avec son livre.