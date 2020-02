Présidentielle 2022 : François Hollande tacle Ségolène Royal

publié le 14/02/2020 à 10:58

François Hollande aurait-il la présidentielle 2022 dans un coin de la tête ? L'ancien président de la République ne semble pas forcément hostile à un retour en politique d'ici les prochaines élections.



Dans un long entretien publié ce mercredi, le magazine Paris Match a interrogé François Hollande et ses proches. "L'idée de revenir au pouvoir l'habite", a notamment déclaré Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement. L'ancien président de la République a également été amené à réagir aux prises de paroles de Ségolène Royal, qui depuis son éviction du poste d'ambassadrice des pôles, n'a pas caché sa volonté de se présenter en 2022. Cette dernière a d'ailleurs créé une association pour proposer une "troisième voie" entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Avec cette éviction, "Macron n'aurait pas pu lui rendre un meilleur service", a lancé François Hollande à Paris Match. "Ségolène n'est jamais meilleure que dans la victimisation", a-t-il ajouté à l'égard de son ex-compagne. Le 17 janvier dernier, l'ancien président de la République avait pris la défense de Ségolène Royal, en estimant qu'on avait manqué à son égard d'"élégance" et de "reconnaissance".