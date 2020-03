et AFP

publié le 21/03/2020 à 19:27

Le dernier bilan est tombé : le coronavirus a fait 562 morts (112 supplémentaires en 24 heures) en France et 6.172 malades sont hospitalisés, dont près de 1.525 cas graves en réanimation, a annoncé le ministère de la Santé. À ce jour, 14.459 personnes ont été touchées par le Covid-19 en France. Parmi les cas sérieux, 60% des patients ont moins de 60 ans.

"Nous évoluons rapidement vers une épidémie généralisée sur le territoire", a souligné la direction générale de la Santé (Jérôme Salomon n'a pas pris la parole ce samedi), en appelant à "respecter strictement les consignes de confinement (et) les mesures barrières" telles que se laver régulièrement les mains et maintenir une distance minimale d'un mètre entre personnes.

La direction générale de la Santé (DGS) explique que "de nombreuses incertitudes demeurent sur le comportement du virus mais surtout sur l'impact des mesures barrières individuelles et collectives (...), qui sont encore imparfaitement appliquées".

La DGS souligne aussi que "plus de 4.000 tests sont réalisés chaque jour" et que depuis le début de l'épidémie "plus de 60.000 tests ont déjà été réalisés".