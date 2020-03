et AFP

publié le 22/03/2020 à 15:43

Le maire Christian Estrosi a annoncé l'application du protocole lié à la chloroquine dans le CHU de Nice ce dimanche 22 mars. Ce médicament anti-paludique a montré des effets spectaculaires pour la guérison de patients atteints du coronavirus.

Via son compte Twitter, le maire de Nice s'est félicité : "J’ai obtenu satisfaction. Nice et son CHU validés et approvisionnés pour mettre en place le protocole du professeur Didier Raoult avec consentement des familles", pouvait-on lire. Ce médicament, utilisé pour soigner le paludisme, a été approuvé par ledit professeur, spécialiste des maladies infectieuses à Marseille.



Une première étude a été réalisée, dans la cité phocéenne, sur un échantillon de 24 patients, avec des résultats très prometteurs. "Il serait souhaitable que, dans les mêmes conditions, la médecine de ville soit habilitée à le prescrire", a demandé le maire de la ville de Nice.

