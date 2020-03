et Benjamin Sportouch

publié le 22/03/2020 à 16:12

Des masques et des médicaments volés, des voitures de personnel soignants dégradées et fracturées... La crise du coronavirus apporte avec elle son lot de lâcheté. Invité du Grand Jury dimanche 22 mars, Olivier Véran a fermement condamné ces actes de vandalisme.

"Je déplore des vols de masques dans les hôpitaux par milliers. Je déplore, je condamne, je ne trouve pas les mots... Des médecins se sont faits fracturer leur voiture pour voler leur caducée, leur plaque, dans l'espoir d'aller chercher des masques et de pouvoir les revendre", détaille le ministre des Solidarités et de la Santé.

A cette liste, Olivier Véran ajoute aussi "des vols de médicaments, de paracétamol alors que nous n'en manquons pas, de chloroquine". Des actes "inadmissibles", "irresponsables", "dangereux" et "mortifères". Dans ces périodes de guerre, "l'immense majorité des gens révèle leur meilleur côté, positif solidaire, ouvert et sérieux. Et vous avez toujours des gens qui révèlent leur part sombre. Ces gens-là, je ne peux que les condamner", a déclaré Olivier Véran.