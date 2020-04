Coronavirus : Macron doit "aller beaucoup plus loin", dit Bruno Retailleau sur RTL

publié le 14/04/2020 à 09:45

Le président du groupe Les Républicains (LR) au Sénat a réagi au discours d'Emmanuel Macron, lundi 13 avril, et à la décision d'un prolongement du confinement en France jusqu'au 11 mai. "J'attendais d'Emmanuel Macron qu'il trace une perspective pour les Français (...) Je l'ai trouvé plus concret qu'à l'habitude, amorçant notamment un mea culpa sur notre impréparation" face à l'épidémie, déclare Bruno Retailleau au micro de RTL.

S'il a reconnu un changement de position du chef de l'Etat et qu'il tient à "mettre à son crédit cette attitude-là", il se dit "très surpris" par la décision d'une réouverture des écoles le 11 mai. "Le reproche que je lui ferais, c'est qu'il n'a pas vraiment annoncé un plan stratégique pour lutter contre l'épidémie" a expliqué l'ancien député.

Selon lui, la "stratégie" soit désormais être "offensive" et "il faut aller beaucoup plus loin". "Je pense que tous les exemples mondiaux montrent que l'on peut casser les reins de cette pandémie à deux conditions : la détection et la protection". Celles-ci passeront par des "dépistages massifs" et un "isolement des personnes" diagnostiquées, par exemple "dans les hôtels".

"La seule stratégie du confinement est trop défensive. Il faut désormais passer à une autre stratégie pour faire reculer le virus, explique encore Bruno Retailleau. Inspirons-nous du rapport de l'OMS, inspirons-nous des bonnes pratiques en Asie et faisons en sorte que l'on puisse détecter et dépister massivement", insiste-t-il.