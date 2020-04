Coronavirus : l'OMS a-t-elle fait ce qu'il fallait pour informer sur l'épidémie ?

publié le 10/04/2020 à 20:05

La polémique monte : l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a t-elle vraiment fait ce qu'il fallait pour informer sur l'épidémie, ou bien est-elle dans la main de Pékin qui a dissimulé des informations importantes ?

Créée en 1948, l'OMS dépend de l'Organisation des Nations unies (ONU). Elle est notamment chargée de la surveillance de la santé mondiale et de la prévention des pandémies. C'est Donald Trump qui a mis le feu aux poudres en déclarant : "L'OMS s'est plantée". C'est pas totalement faux...

L'OMS avait affirmé au début de l'épidémie que le Covid-19 n'était pas transmissible d'homme à homme. L'organisation ne faisait que s'appuyer sur les déclarations de la Chine. Alors que Taïwan aurait notifié dès décembre 2019 que le virus ressemblait au SRAS et pointait une possible transmission du coronavirus entre humains. Mais Taïwan n'a pas été écouté.

Est-ce que cela veut dire que Pékin contrôle l'OMS ? Les Chinois auraient obtenu d’interdire l’accès aux bâtiments de l’organisation, à New York et à Genève, aux personnes qui ont un passeport de Taïwan. La Chine fait en effet un lobbying effréné pour exclure Taïwan de toutes les organisations internationales. De plus, le directeur général actuel de l'OMS est assez proche de Pékin.

De plus, l'OMS a bruyamment félicité la Chine sur sa gestion de la crise sanitaire à plusieurs reprises, alors même que le pays n'a pas hésité à museler certains de ses scientifiques. Donald Trump a menacé de ne plus payer sa contribution à l'OMS. Les États-Unis paient en effet 22% du total, alors que c'est 8% seulement la Chine.

