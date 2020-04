Coronavirus : "Certains pays étaient mieux armés que d'autres", dit un économiste

publié le 08/04/2020 à 10:07

Ce mercredi 8 avril, l’Europe va se réunir en commission pour trouver des réponses communes en vue du déconfinement. Mais pour Frédéric Bizard, économiste de la santé, spécialiste des questions des politiques publiques, une réponse européenne n’est pas la bonne solution. "Honnêtement, je ne le pense pas, parce que la situation des pays européens est très différente."



Par exemple, "si vous prenez juste la France, l’Allemagne,l’Italie, l’Autriche, on voit qu’il y a eu d’abord des réponses différentes parce que les pays n’avaient pas le même niveau de préparation. Quand on va à la guerre, il faut avoir un arsenal, il faut être armé et certains pays étaient mieux armés que d’autres. La France a eu le premier cas en Europe de Covid, mais comme elle n’était pas prête, elle a dû aller vers la solution de dernier recours qui est le confinement général, ce que n’a pas fait l’Allemagne qui était davantage prête, et qui a aussi un État qui est décentralisé."

Pour lui, il est intéressant de voir "qu’en France, vous avez des régions qui sont très peu touchées mais qui sont mises à la même sauce que les régions qui sont très touchées parce que notre État jacobin a considéré que les mêmes règles devaient s’appliquer à tous. La Bavière est confinée presque comme la France mais les autres régions d’Allemagne ne le sont pas."

Il y a ainsi autant de façons de faire face au coronavirus que de pays européens. "Il faut bien comprendre la nature de cette guerre qu’on est en train de vivre."