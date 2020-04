publié le 13/04/2020 à 08:00

Emmanuel Macron doit s'exprimer ce lundi 13 avril, face aux Français, à 20h02 précises. Une prise de parole dans un contexte de crise sanitaire inédite et face à une opinion publique qui doute de plus en plus. "Je serai devant mon poste de télévision et je découvrirai comme vous ce que le président de la République a envie de nous dire", confie Gilles Le Gendre au micro de RTL.

"Les Français ont envie de trois choses. Premièrement, s'assurer que l’héroïsme de certains, les risques de beaucoup et les sacrifices de tous sont utiles et en quoi ils sont utiles. La deuxième chose, c'est commencer à entrevoir la suite. Le Premier ministre a eu raison de dire que le déconfinement serait compliqué, progressif, mais je pense que les Français aspirent à voir poser un certain nombre de jalons sur le chemin qui nous ramènera à la vie normale. Et puis au-dessus de ça, il y a la vision, le sens, que le président de la République veut nous faire partager pour donner à la crise sa philosophie et son sens", indique le président du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale.

"Le gouvernement fait un travail fantastique sur le plan sanitaire et économique", ajoute-t-il. "L'idée que nous ayons pu nous préparer à cette crise 5 ans, 10 ans, 15 ans à l'avance est probablement un leurre. En revanche, quand nous devons suivre l'évolution que cette crise suit, que nous mettions en jeu tous les moyens possibles, oui, ça c'est indispensable et c'est le cas", affirme Gilles Le Gendre.