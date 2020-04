Coronavirus : où en est la pandémie dans le monde ?

publié le 11/04/2020 à 14:31

Partie de Chine, la pandémie de coronavirus a fait plus de 100.000 morts dans le monde. 1,65 million de cas ont été recensés sur le globe et plus de 300.000 personnes ont été guéries. Mais les pays ne sont pas touchés de la même manière.

Les États-Unis sont devenus un des foyers majeurs de l'épidémie, avec une progression rapide du virus. La barre des 500.000 personnes contaminées a été officiellement franchie, selon le comptage de l'université John Hopkins qui fait référence. Avec plus d'un quart des infections mondiales, c'est le pays qui recense le plus de personnes contaminées, notamment dans la région de New York où l'on compte plus de 160.000 cas. Plus grave encore, le bilan s'élève à 18.586 décès sur l'ensemble des États-Unis, soit 2.108 de plus en 24 heures.

Le continent européen recense à lui seul 850.000 cas et 70.245 morts et reste le principal foyer de l'épidémie. En Espagne, le nombre de morts par jour a baissé : 510 personnes ont perdu la vie, selon le dernier bilan, portant à 15.843 le nombre total de décès. Depuis quatre semaines, le pays vit un confinement strict. À partir de lundi 13 avril, une distribution de masque aura lieu dans les stations de métro et de trains de banlieue.

Le pic atteint en Espagne et en Italie ?

En Italie, l'épidémie a fait près de 18.849 morts, selon le dernier bilan officiel. Le Premier ministre Guiseppe Conte a annoncé ce vendredi que le confinement du pays est prolongé au moins jusqu'au 3 mai. Signe d'espoir, après un pic à mille morts en 24 heures, les chiffres quotidien semblent avoir atteint un plateau en Espagne et en Italie.

Mais d'autres pays européens voient la situation empirer : au Royaume-Uni, on compte 980 décès supplémentaires ces dernières 24 heures et 496 en Belgique.

En Asie, des résurgences de cas font craindre un retour de l'épidémie. 200 nouveaux cas et un mort sont à déplorer à Singapour, notamment dans des foyers de travailleurs immigrés. À Wuhan, en Chine, où l'épidémie s'est déclarée, le confinement a été levé depuis mercredi 8 avril.