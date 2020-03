publié le 06/03/2020 à 20:06

Le gouvernement n'a pas été épargné par Marine Le Pen qui déplore sa gestion du coronavirus, ce vendredi 3 mars. La présidente du Rassemblement National a en effet estimé que le plan du stade 3 du coronavirus aurait "déjà dû être déclenché" et dénoncé un "manque manifeste d'anticipation" du gouvernement. Elle évoque également une "cacophonie" au sein du gouvernement dans la lutte contre ce virus.

"Le plan (du stade) 3 aurait déjà dû être déclenché depuis un certain nombre de jours. Puisqu'on nous explique que le plan 3 c'est lorsqu'on n'arrive plus à trouver le patient zéro", a déclaré Marine Le Pen lors d'un déplacement à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, où elle a rencontré des artisans pêcheurs et des commerçants.

Celle qui a officiellement présenté sa candidature pour l'élection présidentielle de 2022 a aussi réclamé la mise en place d'une "cellule interministérielle de crise", qui "évite les décisions contradictoires entre les ministères, les circulaires qui partent à droite à gauche de manière confuse".

"On est confrontés à une forme de cacophonie gouvernementale qui est un des éléments qui inquiète les Français" avec un discours "pas clair, pas cadré", a ajouté Marine Le Pen qui s'est dite "frappée de voir la porte-parole du gouvernement expliquer que somme toute c'est une sorte de grippe".

Les municipales "doivent se tenir" selon elle

Alors qu'un député et un salarié à l'Assemblée nationale ont contracté le virus, la députée du Pas-de-Calais a jugé qu'en conséquence "réunir des députés qui viennent de toute la France (...) pose un questionnement". Pour autant les élections municipales des 15 et 22 mars "doivent se tenir" en "prenant toutes les précautions" pour les électeurs et les assesseurs, selon elle.

Concernant son parti, la dirigeante d'extrême droite a dit avoir demandé au préfet des Bouches-du-Rhône s'il fallait annuler le meeting du Rassemblement National prévu durant la soirée de ce jeudi 6 mars à Marseille. Elle a ajouté qu'elle envisageait d'annuler les rassemblements "dans les départements les plus touchés", pour faire campagne sous une "autre forme" avec par exemple des Facebook live.

Marine Le Pen a toutefois admis que "ce n'est pas évident" de "restreindre les contacts". "Ce n'est pas moi que je souhaite protéger, c'est les gens que je croise parce que j'en croise beaucoup", s'est-elle justifiée.

Pour rappel, le passage au stade 3 de la crise du coronavirus Covid-19, celui de l'épidémie, sera atteint en France "dans quelques jours, une ou deux semaines maximum", a déclaré l'expert Jean-François Delfraissy, à l'issue d'une réunion avec Emmanuel Macron à l'Elysée, ce jeudi 5 mars. Le passage de la phase 2 à la phase 3, celle de l'épidémie, imposera alors des mesures de restrictions plus contraignantes pour la vie quotidienne, notamment dans les transports, l'accès aux écoles et les rassemblements.