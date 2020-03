et Yves Calvi

publié le 10/03/2020 à 08:52

À partir d’aujourd’hui, les laboratoires de villes vont prendre de nouvelles responsabilités en matière de lutte contre le coronavirus. Les laboratoires vont pouvoir réaliser des tests pour dépister le coronavirus. D'après Thierry Leclerc, président des Laboratoires Laborizon Paris, ces laboratoires sont prêts mais attendent encore de recevoir l'équipement de protection contre le coronavirus.



"Tous les grands réseaux de laboratoires tels que le nôtre sont prêts à réaliser techniquement les tests : nous avons l’équipement, le bon personnel, nous avons des kits pour effectuer ces analyses, nous avons les bons locaux. Nous avons désormais l’arrêté qui nous permet de faire ces examens, remboursés par la Sécurité sociale à hauteur de 54 euros", rappelle le président.

En revanche, il estime que les tests ne peuvent pas encore commencer faute de masques de protection spécifiques : "Nous n’avons pas les masques pour réaliser les prélèvements et c’est un grand problème pour toutes les personnes qui seraient susceptibles de faire le prélèvement". Le gouvernement a commandé des nouveaux masques : 10 millions ont été distribués aux professionnels de santé sauf aux laboratoires. Or, les masques qui ont été distribués "sont chirurgicaux, et les masques qui sont préconisés pour faire les prélèvements ce sont des masques FFP2".

Un résultat en 24 heures

Une fois le prélèvement fait, "l’arrêté est très précis, on doit rendre le résultat en 24 heures pour que l’analyse soit remboursée par la Sécurité sociale", explique Thierry Leclerc qui rappelle qu'il manque également "des préconisations sur le lieu" où réaliser les tests.

"Il n’est pas opportun de réaliser dans l’enceinte du laboratoire là où il y a des femmes enceintes, des gens immunodéprimés qui viennent tous les matins. Il faudra les faire au domicile du patient ou bien, si les quantités de prélèvements sont beaucoup trop importantes, soit dédier certains sites de nos réseaux de laboratoires à ce prélèvement, ou décider que les prélèvements seront réalisés sur tel site à un créneau horaire spécifique", explique-t-il.