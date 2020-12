publié le 29/12/2020 à 10:14

Un nouveau Conseil de défense aura lieu ce mardi 29 décembre en fin de matinée pour faire le point sur la situation sanitaire du pays. Le ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué il y a quelques jours la possibilité d'un troisième confinement après les fêtes de fin d'année alors que les indicateurs peinent à s'améliorer. Plusieurs élus, notamment dans l'est de la France où la situation est la plus tendue, réclament d'ailleurs sans attendre un reconfinement, au moins local.

Mais si confinement local il doit y avoir, à quelle échelle ? Cela reste à définir. Est-ce la région, le département, les grandes villes seulement ? Les élus locaux en ont discuté longuement avec le ministre de la Santé ces dernières heures. Et c'est ce type de questions qui seront sur la table ce matin.

Y a-t-il également d'autres alternatives, comme par exemple avancer l'heure du début du couvre-feu dans les zones les plus touchées ? Quelle est la meilleure, ou plutôt la moins mauvaise solution ? On saisit bien le côté casse-tête de la situation. Le chef de l'État va aussi devoir trancher sur le bon moment pour prendre et pour annoncer ses décisions alors qu'il n'a pas encore assez de recul sur les conséquences des fêtes de Noël et des déplacements et réunions de famille.

Enfin, dernier point au programme ce matin, l'exécutif veut affiner son dispositif pour le soir du 31 décembre. L'objectif est clair, mettre un maximum d'uniformes dans les rues pour faire respecter le couvre-feu et empêcher les fêtes sauvages.