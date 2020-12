publié le 29/12/2020 à 07:06

Alors que le ministre de la Santé avait évoqué il y a quelques jours la possibilité d'un troisième confinement après les fêtes, et tandis que les chiffres ne s'améliorent toujours pas, plusieurs élus, notamment dans l'Est de la France où la situation est la plus tendue, réclament sans attendre un reconfinement, au moins local.

Les vacances, c'est un fait, n'arrangent rien. Les Français se déplacent, se rencontrent et ont tendance parfois à s'affranchir des gestes barrières. Vacances, j'oublie tout, y compris mon masque, comme ici en Bretagne. Un peu de soleil suffit à ce qu'il y ait foule sur ce petit sentier qui longe le Golf du Morbihan : tout le monde se croise, peu de vacanciers portent le masque. Pourquoi ? Une question qui irrite ce père de famille : "Le corona me gonfle déjà, je respecte tout il n'y a qu'en plein air que je ne porte pas de masque. En ville, au boulot, j'en ai tout le temps un sur le bec, là je peux respirer un peu on est à la mer".

Pour d'autres il s'agit carrément d'un oubli : "Je suis partie me promener à l'air et puis voilà, je n'ai pas pensé à le prendre", dit une promeneuse. Deux amis discutent de longues minutes sur le port d'Arradon : pas de distanciation et pas de masque. "J'étais à vélo, je faisais du sport, mais c'est vrai que je me suis arrêté", concède l'un des deux hommes. "Là on a le vent qui est contre, donc il pousse le postillon ailleurs" souligne-t-il toutefois.

Par arrêté préfectoral, le masque est obligatoire uniquement dans l'agglomération. Ceux qui le portent en bord de mer fustigent une certaine nonchalance : "C'est inconscient. Il y a beaucoup trop de monde pour ne pas porter le masque aujourd'hui", regrette une habitante. En effet, même si le risque est réduit en bord de mer, le masque reste le meilleur allié contre le coronavirus.

À écouter également dans ce journal :

Mali - La France de nouveau endeuillée avec la mort de trois soldats au Mali. Le plus vieux n'avait que 28 ans. C'était leur première mission au Sahel, ils étaient arrivés le mois dernier. Emmanuel Macron a fait part de sa "très grande émotion".

Vaccin - Le maire de Nice Estrosi demande le démarrage immédiat de la vaccination dans son département. Hier, une dizaine de personnes âgées volontaires ont été vaccinées en Indre-et-Loire, d'autres dans la métropole lilloise.

Chômage - L'hypothèse d'un 3ème confinement serait un nouveau coup dur pour l'économie, dans un contexte déjà compliqué. 34.000 nouveaux demandeurs d'emploi en catégorie A (sans activité) le mois dernier.