Fêtes de fin d'année : quels aliments pour éliminer les excès après Noël ?

Cette année, la fête de Noël s'est passée dans des conditions très particulières. Et certains, pour respecter la règle des 6 à table et limiter les risques de contamination au coronavirus, ont multiplié les repas de Noël. Fois gras, escargots, chapons et autres volailles, bûche, chocolat et autres douceurs sucrées... Après plusieurs jours à faire la fête, les excès se font ressentir.

Pour éliminer, rien de tel que de changer pour quelques jours son alimentation. Et avant tout, il faut s'hydrater, avec de l'eau, mais aussi avec des tisanes de plantes, notamment du thym, du romarin et de la bardane.

Pour les repas, on privilégiera les haricots verts, la mâche, les courgettes, les endives, le potiron et le potimarron, avec une volaille ou un poisson blanc. Il n'est pas forcément question de se priver, mais il faut éviter le gras et le sucré, et privilégiez les aliments les plus digestes.



Enfin, en dessert, rien de tels que des fruits, et notamment l'ananas et la papaye très riches en bromélaïne, un enzyme digestif, ainsi que du citron et du citron vert, qui aident à la digestion, comme l'expliquait l'an dernier Emilie Demoly, nutritionniste en région parisienne, à M6.