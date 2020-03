Un homme avec un smartphone et un ordinateur portable (illustration)

publié le 17/03/2020 à 12:30

Chacune de vos sorties de votre domicile doit désormais être justifiée. Depuis l'annonce d'Emmanuel Macron de la stricte restriction des déplacements à compter de ce mardi 17 mars à 12h, et pour au moins 15 jours, il est désormais nécessaire que vous soyez munis, à chacun de vos déplacements, d'un document obligatoire : l'attestation de déplacement dérogatoire.

Comme l'a précisé Christophe Castaner ce lundi 16 mars au soir, l'attestation est téléchargeable depuis le site du ministère de l'Intérieur. Mais pas d'inquiétude si vous n'avez pas d'imprimante ou d'accès à internet, il vous est également possible de l'écrire sur papier libre. Seules obligations : le document devra spécifier vos noms/prénoms, votre date de naissance et votre adresse et un des cinq motifs suivants de déplacement autorisés.

Vous avez donc le choix entre le déplacement pour raison professionnelle, le déplacement pour "achats de première nécessité", celui pour "motif de santé", le déplacement pour "motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants" ou bien, pour tout déplacement "bref à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie."

Attestation à la main ou numériquement remplie

Numerama assure en outre avoir eu la confirmation du ministère de l'Intérieur que, dans le cas où vous n'auriez ni imprimante, ni papier, vous puissiez présenter une attestation numériquement remplie, sur votre smartphone. Le PDF fourni est en effet éditable.

Une attestation à la main ou numériquement remplie que vous devrez donc dater et signer pour la version papier et conserver avec vous sous peine d'être sanctionné d'une amende de 38 euros, qui pourra, à terme, être portée à 135.