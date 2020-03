Confinement : des livres pour éveiller les bébés et faire l'école à la maison

publié le 17/03/2020 à 19:00

Avec la collection Areuh l'éveil en mots et en musique, les éditions du Père Castor offrent une occasion formidable pour les parents, dont les enfants sont en ce moment privés de crèche, de continuer à les éveiller. Les bébés n'attendront pas la fin de la crise pour grandir, et avec ces livres il vous est possible de contribuer à leur développement, en musique et en s'amusant.

Pas simple d'imaginer des livres pour les bébés qui au début n'y voient pas grand chose, noir et blanc au début puis les couleurs par étape, voir tous les détails d'un objet ça arrive plutôt vers 3-4 mois.

Jo Witek, autrice jeunesse, s'est un jour retrouvée à devoir faire une lecture en crèche avec son fils musicien, guitariste de jazz. Et c'est là, raconte-t-elle, qu'est née cette idée de livres pour les bébés. "Il y a eu un grand moment de solitude, et je me suis demandé ce que j'allais faire, j'ai lu mon texte aux bébés et c'est là que j'ai vu des tout petits m'écouter avec une acuité incroyable", confie-t-elle à RTL.

Areuh l'éveil en mots et en musique. Crédit : Emmanuelle Halgand / Flammarion jeunesse

Elle a donc imaginé des livres avec des images, colorées, des dessins pastel. Chaque page a une dominante, vert, rouge, jaune et une histoire, là aussi avec des mots choisis et particuliers, "parce qu'il faut que les mots aient aussi leur propre musique, il faut lire en jouant sur la modularité, et c'est incroyable, les bébés écoutent vraiment".



Areuh l'éveil en mots et en musique Crédit : Emmanuelle Halgand / Flammarion jeunesse

Pour ce projet de livres, Jo Witek a ensuite travaillé avec Flavia Perez une musicothérapeute, qui, à partir de la musicalité du texte de Jo Witek a composé une partition sonore audible pour les petites oreilles des bébés. Chaque ouvrage comporte un CD et un code pour télécharger ces pistes sonores. Une piste avec la voix de Jo Witek et la musique, et une autre piste avec uniquement la musique pour que vous puissiez raconter vous-même l'histoire.



Areuh l'éveil en mots et en musique est édité par le Père Castor la bande-son est en ligne sur la plateforme YouTube.

> La collection Areuh

Chaque jour à 05h50 Laurent Marsick propose des livres, documentaires, jeux pour occuper les enfants pendant leur confinement à la maison. Voici une série de petits livres CD (téléchargeable) pour poursuivre le travail effectué en crèche avec les bébés.