publié le 16/03/2020 à 17:59

Ce soir, de 18h à 20h, Thomas Sotto présente une émission spéciale avec des médecins et des experts. Santé, éducation, politique... Posez toutes vos questions au 3210 ou dans les commentaires, ils y répondront en direct.



L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre sur l'ensemble du territoire. Selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires dans la soirée de ce dimanche 15 mars, 5.423 personnes sont désormais contaminées et 127 sont décédées soit 36 morts et plus de 900 cas supplémentaires durant les dernières 24 heures.

Concernant les mesures drastiques prises pour limiter les risques de contamination, toutes les écoles, cafés, restaurants, cinéma et commerces non essentiels sont désormais fermés jusqu'à nouvel ordre et la RATP va réduire son trafic sur l'ensemble de l'Île-de-France. Ce lundi soir à 20h, Emmanuel Macron s'exprimera à nouveau aux Français. L'hypothèse d'un confinement total ou partiel est désormais sur la table. Suivez les dernières informations.

Suivez notre émission spéciale en direct

18h50 - Avec la fermeture des établissements scolaires, les étudiants travaillent via des ENT, environnements numériques de travail, qui sont saturés. Le ministère de l'Éducation annonce que ça devrait s'améliorer.



18h46 - Quels médicaments prendre si on est atteint du coronavirus ? "En cas de contamination, il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires ni de cortisone, surtout en automédication, alerte le professeur Annane. Si on a une fièvre élevée, il faut prendre du paracétamol. Si on est allergique au paracétamol, il ne faut surtout pas en prendre mais on peut se rafraichir avec de l'eau." Voici une liste des symptômes et que faire si l'on pense être contaminé.



18h41 - A-t-on le droit d'aller faire du sport en plein air ? "Dans l'absolu oui, si on est tout seul dans la rue. Mais en pratique, si tout le monde se dit ça, il y aura un groupuscule et on rompt la distance qui est essentielle pour se sortir de cette épidémie", indique le professeur Annane.



18h34 - Faut-il aérer ? Le professeur Annane rappelle que "le virus n'est pas présent dans l'air. Il se transmet d'un individu à l'autre principalement par les postillons. Il n'y a aucun risque à aérer au contraire." De même, il ajoute que l'eau du robinet ne peut pas être contaminée. Voici un récapitulatif des modes de transmission du virus.



18h32 - Comment rassurer ses enfants ? "Pour calmer les angoisses de l'enfant, il faut se calmer soi-même en se raccrochant aux messages positifs et s'inscrire dans une temporalité en se demandant comment on va partager le quotidien avec les enfants", conseille Serge Hefez, psychologue.



18h30 - Pourquoi on ne respecte pas les règles de confinement ? "On n'a pas envie d'y croire et c'est une situation inédite. On est obligés de réviser sur le plan psychologique notre façon de voir", explique le psychologue Serge Hefez sur RTL.



18h24 - Qu'est-il prévu pour les intérimaires ? Selon les informations de RTL, Emmanuel Macron devrait annoncer lors de son allocution à 20h ce lundi, un fonds de soutien. Ils recevront 1.500 euros d'aide forfaitaire.



18h18 - "Nos hôpitaux ne sont pas en train de craquer, nous ne sommes pas angoissés. Nous avons à peu près une vision assez claire de ce qui nous attend. On est préparés, indique le professeur Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Le risque de manquer de respirateurs est de moins de 20%."



18h11 - Les Parisiens se préparent à l'hypothèse d'un confinement et quittent la capitale. "Ce n'est pas une bonne idée car ce mouvement risque de disséminer un peu plus le virus, (...) c'est pourquoi une mesure de confinement que dans certaines régions" ne serait pas appropriée, selon un médecin.

18h02 - Dans deux heures Emmanuel Macron s'exprimera dans une allocution télévisée. Annoncera-t-il un confinement total ? Sera-t-il suffisant ? Des experts et des médecins répondent à toutes vos questions sur le coronavirus jusqu'à 20h au 3210.

18h00 - Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live !