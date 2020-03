publié le 17/03/2020 à 19:33

Agnès Buzyn a livré des aveux étonnants sur la gestion du coronavirus et la tenue du premier tour des municipales. "Depuis le début je ne pensais qu'à une seule chose : au coronavirus, explique-t-elle. On aurait dû arrêter, c'était une mascarade." "Si c'est vrai, ça n'est plus de l'incompétence, c'est une faute politique lourde" et "ça relève de la cour de justice de la République", déclare Marine Le Pen sur RTL ce mardi 17 mars.

"Tout dépend de la confiance que l'on a dans ces propos d'Agnès Buzyn, explique Marine Le Pen. Il faudra que ça fasse l’objet d’une enquête. Si c’est vrai, cela veut dire qu'on a laissé jouer le match Lyon-Turin alors qu’on connaissait le risque, qu’on n’a pas anticipé la production de masques, le manque de lits d’hôpital, de respirateurs, etc."

Selon la présidente du Rassemblement national, "le gouvernement a manqué d’anticipation. Son analyse n’était pas la bonne. Mais si on apprend en plus que le gouvernement était informé, alors ce n’est plus de l’incompétence, c'est une faute politique lourde." "Cela relève, je crois, si ces faits sont avérés de la cour de justice de la République", estime-t-elle.