Allocution de Macron : à quelles annonces s’attendre pour le déconfinement ?

publié le 14/06/2020 à 08:05

L'allocution d'Emmanuel Macron est très attendue. Ce dimanche 14 juin, le président s'exprimera à nouveau devant les Français lors d'une allocution télévisée. Le chef de l'Etat devrait faire une série d'annonces notamment sur le déconfinement, qui devrait s’accélérer dans les jours à venir.

Cette allocution intervient alors que la France est sous tension. D'une part, les mobilisations contre le racisme et les violences policières et des policiers démunis, d'autre part, des entreprises, restaurateurs et commerçants en grande difficulté face à la crise économique qu'a provoqué l'épidémie de coronavirus.

Sur cette question, le président devrait revenir sur les dernières restrictions liées au confinement, auxquelles sont confrontées notamment les écoles, dont les protocoles sanitaires pèsent sur les enseignants. Les restaurateurs et plus largement les entreprises du secteur du tourisme devraient également avoir quelques réponses quant à leur avenir.

Emmanuel Macron fixera ses objectifs, son calendrier et sa méthode pour l’après-crise. Plus globalement, le président devrait parler essentiellement de l'activité économique du pays, et revenir notamment sur les destructions massives d'emploi annoncées quelques jours plus tôt par Bruno Le Maire.