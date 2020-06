"Il y a une analogie entre Adama Traoré et George Floyd", estime un chercheur

publié le 03/06/2020 à 13:20

Au lendemain d'un grand rassemblement contre les violences policières, organisée à l'initiative des proches d'Adama Traoré, Mathieu Zagrodzki, chercheur associé au CESDIP, le Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales, juge qu'il y a une "analogie entre Adama Traoré et George Floyd".

Le deuxième homme, un Afro-Américain, a été tué par asphyxie par un homme blanc il y a quelques jours lors d'un contrôle policier.

"Ce sont deux hommes noirs, morts lors d’une intervention policière et a priori par asphyxie. La différence c'est que dans un cas c'est filmé, et dans l’autre, il y a des conflits d’experts et de récits."

Selon le chercheur, il y a "évidemment du racisme dans les deux polices - américaine et française - et des individus racistes". "Est-ce qu’une manière générale, les corps policiers français ou américains sont peuplés de suprémacistes blancs ? Non. En revanche, ce qui existe, ce sont des discriminations (…) basées sur une forme d’anticipation probabiliste."

Et d'ajouter : "On estime que ces populations sont plus criminogènes, donc on les surcontre car on se dit que c’est ça qui va rapporter du résultat".