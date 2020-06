Mort de George Floyd : les États-Unis s'embrasent, la colère gronde

publié le 02/06/2020 à 07:10

"I can’t breath" : ces trois mots ont fait basculer l'Amérique. Depuis Minneapolis, dans le Minnesota, Philippe Corbé revient sur les émeutes qui embrasent les États-Unis depuis la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc lors d'une arrestation brutale.

L'homme de 46 ans avait été plaqué au sol par l'officier de police qui l'avait immobilisé avec un genou sur le cou. George Floyd s'est plaint pendant de longues minutes de ne pas pouvoir respirer avant de mourir étouffé. Une passante a filmé la scène et la vidéo est devenue virale, provoquant colère et indignation dans le pays et à travers le monde.

"I can't breath" est désormais devenu un message partagé par beaucoup de jeunes Afro-américains lors des manifestations et sur les réseaux sociaux. "Je ne peux pas respirer" dans cette société qui oppresse les Noirs. Leur histoire est celle du "péché originel de l’Amérique" : l’esclavage. 250 ans après son abolition, les disparités entre Blancs et Noirs demeurent encore.



Pourquoi est-ce qu’aujourd’hui, un tiers des enfants américains noirs grandissent dans la pauvreté, contre seulement 12% des enfants blancs ? Pourquoi le taux de chômage est le double chez les Afro-américains ? Et pourquoi le coronavirus a-t-il tué beaucoup plus de Noirs que de Blancs ?

