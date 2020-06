publié le 12/06/2020 à 22:34

Dimanche soir, Emmanuel Macron va s'adresser une nouvelle fois aux Français. Mais cette fois-ci, la tâche s'annonce particulièrement difficile tant le discours doit être important. Il s'agit d'explique la transition d'une crise à une autre, de la crise sanitaire, qui semble s'éloigner, à la crise économique et sociale.

Cette explication sera difficile, car elle concerne le passage d'une mauvaise nouvelle à une autre, tout comme elle sera nécessaire pour donner aux Français les raisons des agissements du gouvernement face au coronavirus.

Il y aura évidemment des polémiques, des procès, des discussions, il faudra donc à l'avance s'expliquer et essayer de donner des perspectives face à la crise à venir. Et l'on sait que cela ne peut pas être une amélioration en trois ou six mois. C'est là, vraisemblablement, l'exercice le plus difficile du quinquennat.

Emmanuel Macron est un peu comme le capitaine d'un navire qui sort d'un typhon pour entrer dans un cyclone, il a la main mais dans des conditions extraordinairement difficiles et c'est à lui qu'ils en veulent quand ça va mal. Son image et dégradée et, compte-tenu de la situation, c'est inévitable.