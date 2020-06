Coronavirus : quels sont les secteurs de l'intérim les plus impactés par la crise ?

publié le 11/06/2020 à 16:33

Cet été, il faut que l'activité économique reprenne au plus vite car les dégâts sont déjà énormes. Le premier trimestre a vu la destruction d'un demi million d'emplois dans le secteur privé avec notamment 40% de l'intérim, d'après l'Insee.

Les secteurs les plus touchés sont d'abord le bâtiment et les travaux publics dont les chantiers ont été stoppés net en mars, et l'industrie ensuite. En réalité, ces deux secteurs représentent à eux seuls 60% des missions d'intérim donc rien d'étonnant car leur activité s'était effondrée entre 50 et 80%.

Par ailleurs, le commerce et les services ont eux aussi trinqués avec des intérimaires qui ont servi de variables d'ajustement pour les entreprises. La dégradation est en revanche plus atténuée dans les transports et la logistique. Enfin ce sont les postes temporaires d'ouvriers qui ont été le plus détruits. Mais les cadres et les professions intermédiaires ont eux aussi été moins appelés : moins 30%. Avec près de 320.000 intérimaires en moins au premier trimestre, ce choc historique est 4 à 5 fois supérieur à celui de 2009.