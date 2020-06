publié le 10/06/2020 à 19:23

Emmanuel Macron s'adressera aux Français dimanche à 20 heures, à l'approche d'une nouvelle étape du déconfinement prévue pour le 22 juin. Une étape qui se passe "mieux que prévu", souligne un conseiller à RTL. Il s'agira de la quatrième allocution du président depuis le début de l’épidémie du Coronavirus.

Le président pourrait donc accélérer le mouvement, assouplir certaines règles pour la restauration, "mais pas forcément pour les écoles", croit savoir un ministre. Un dernier point politique et scientifique sur ces sujets aura lieu vendredi à l’Elysée.

Dimanche soir il sera aussi question des dernières semaines. Emmanuel Macron veut rappeler ce qui a marché, comme le plan de soutien européen, et ce qui n’a pas fonctionné, avec encore trop de lourdeurs administratives, explique un proche. Mais ce que veut surtout faire le chef de l’État, c'est marquer la bascule de l’urgence sanitaire à l’urgence sociale et économique.

Les violences policières évoquées ?

Il fixera ses objectifs, son calendrier et sa méthode pour l’après-crise. Avec ce que les macroniens appellent de la "co-construction". En clair : le président va beaucoup recevoir ces prochaines semaines, des chefs de partis, des économistes et même ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy.

Il y a aussi ce qui n’était pas prévisible : la mort de George Floyd, l’émotion mondiale et le débat en France sur le racisme, la police et la violence. Il doit parler, rappeler certaines valeurs. "Il ne peut pas faire autrement", répète-t-on au sein de la majorité. Emmanuel Macron a pour l’instant laissé ses ministres à la manoeuvre, mais il sait très bien que c’est sa parole qui sera retenue sur le sujet. Et qu’il doit l’aborder dimanche soir.

