Affaire Fillon : quatre ans après le scandale, que devient François Fillon ?

Le 25 janvier 201, le Canard enchaîné sonne la fin de la récréation pour François Fillon, car de révélations en révélations, le candidat à la présidentielle de 2017 ne parviendra pas à faire face aux nombreuses affaires qui entacheront son image et pollueront sa campagne.

Le 29 juin 2020, François Fillon est condamné à cinq ans de prison, dont deux ans ferme. Son épouse, Pénélope Fillon est condamnée à 3 ans de sursis. Ils ont fait appel. Aujourd'hui, où en est la procédure ? "Le prochain procès en appel aura lieu le 15 novembre 2021 et il risque gros", explique la journaliste Véronique Jacquier, auteure de François Fillon, l’homme qui ne voulait pas être président.

"Effectivement, il est condamnable et ce qu'il a fait n'est pas pardonnable. Maintenant, deux ans ferme, cela a quand même été très très loin", poursuit Véronique Jacquier, qui précise que l'Affaire Fillon a marqué un changement dans le traitement judiciaire des politiques.

Une vie de conseiller en géostratégie

Quelle est la vie de François Fillon après cette affaire ? "Il a toujours son manoir de Sablé-sur-Sarthe, il se passionne toujours pour la course automobile. Il fait le tour de France, il fait des courses classiques au volant de vieilles voitures", raconte la journaliste.

"Et puis il est très actif quant à la situation des Chrétiens d'Orient. Il est le président d'une association qui s'appelle Agir pour la Paix, avec les Chrétiens d'Orient et lors de l'assemblée générale le 29 septembre dernier, il a quand même évoqué le procès en disant que c'était une épreuve et qu'il espérait s'en sortir et qu'il espérait ensuite pouvoir œuvrer pour les Chrétiens d'Orient", ajoute-t-elle.

"Il est aussi entré dans le conseil administration d'un groupe pétrolier russe", explique Flavie Flament. François Fillon a participé au premier conseil en octobre dernier en tant que "président de sa Sarl, qui s'appelle Apteras Sarl, qu'il a fondée en 2017 après le naufrage de la présidentielle. Ça lui permet de travailler avec des entreprises françaises qui sont installées Russie", décrit encore la journaliste en expliquant : "Il monnaye son carnet d'adresses et il donne des conseils en géostratégie, et pour ça, je pense que franchement, il est très bon".

Quid de son avenir en politique ?

En politique "c'est fini" pour François Fillon et il n'a plus "du tout" de contact avec ses anciens fidèles politiques, "peut-être encore un petit peu avec Bruno Retailleau", explique Valérie Jacquier. "Mais très honnêtement, François Fillon est un solitaire. C'est compliqué de garder le lien avec un homme qui a été aussi secret. Même pour les fillonistes c'est dur de garder le contact. Ce n'est pas qu'ils ne respectent pas l'homme politique qu'il a été, mais c'est dur de retrouver l'être humain en toute amitié", résume encore la journaliste.

"C'est la thèse de mon livre : comme ce n'était pas un homme qui était fait pour la politique, mais qui s'en est servi pour bien vivre, pour avoir la vie d'hédoniste dont il rêvait, il a très vite coupé avec la politique parce qu'il n'y avait pas de sentimentalité. Et d'ailleurs, on peut lui reprocher de ne pas avoir su créer d'histoire d'amour avec les Français. C'est ce qui explique qu'il a été lâché aussi vite par ses troupes, pas forcément par tous les militants, finalement il y a quand même encore une nostalgie François Fillon", conclut Valérie Jacquier.

