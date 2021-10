Alain Delon : son touchant dernier geste pour protéger Romy Schneider

Romy Schneider et Alain Delon sur le tournage de "La Piscine" (1968)

Alain Delon et Romy Schneider : le jour où ils se retrouvent sur le tournage du film "La piscine"

Il y a des amours qui résistent à tout. C'est ce que l'on ressent quand on écoute l'histoire magnifique de Romy Schneider et Alain Delon dans cette nouvelle émission de Jour J.

Ils se sont aimés à leur façon, jusqu'au dernier souffle de Romy Schneider.

"Alain Delon a toujours été présent et notamment dans la vie personnelle de Romy Schneider", raconte la journaliste et auteure Sarah Briand dans Jour J. Alain Selon soutient l'actrice lorsqu'elle enterre son fils David, décédé à 14 ans. "C'est lui qui sera au cimetière auprès de Romy Schneider et à ses côtés quand elle ne pourra pas se relever de cette épreuve", poursuit Sarah Briand.

Le 29 mai 1982, Romy Schneider est retrouvée morte dans son appartement parisien. Personne ne sait et ne saura jamais les circonstances de son décès, "car le substitut du procureur de l'époque a décidé de ne pas faire d'autopsie, voulant laisser finalement Romy Schneider à son secret et faisant d'elle un mythe", décrit la journaliste.

Jusqu'au bout, il l'a protégée des paparazzis

"Romy Schneider a été toute sa vie poursuivie par les photographes (...) Alain Delon l'a protégée jusqu'aux derniers instants, car il a fait en sorte de louer tous les appartements qui étaient sur le chemin du cortège de Romy le jour de son enterrement, pour qu'aucun photographe ne puissent les louer" et "accéder à cette vision du corps" de l'actrice, ajoute Sarah Briand. Il existe seulement quelques photos en extérieur de la cérémonie.

"Alain Delon était très présent de façon symbolique, parce que ce jour-là, il refuse de venir aux obsèques de Romy Schneider. Il n'a pas pu, il était très triste évidemment. Il l'a veillée pendant les trois jours précédant les obsèques, il est resté dans cette petite chambre qui était comme un huis clos, il s'est accroupi auprès d'elle", poursuit Sarah Briand. Alain Delon se rend "au chevet" de Romy Schneider le lendemain des obsèques. "Dans ce dernier voyage, il voulait la protéger des regards et ne pas avoir la lumière sur lui quand elle partait", conclut Flavie Flament.

