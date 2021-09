Enquête du PNF : l'avocat de François Fillon dénonce "une forme d'acharnement"

Comme le révélait RTL ce vendredi 4 septembre, François Fillon pourrait être renvoyé devant la justice pour une nouvelle affaire. Depuis 2017, le parquet financier enquête sur un autre de ses assistants parlementaires, Maël Renouard, à qui l'ancien Premier ministre a demandé de coécrire son livre, entre novembre 2013 et septembre 2015.

Les enquêteurs se penchent actuellement sur la question de savoir si cela fait partie ou non des missions d'un collaborateur de l'Assemblée. Selon Me Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon, cela ne laisse pas de place au doute : "Si on nous dit qu'un collaborateur parlementaire ne peut pas contribuer à l'expression politique d'un député, on en arrive vraiment aux confins de l'absurde".

"Il est très choquant de voir que cette enquête est en cours depuis quatre ans et elle traite en réalité exactement du même sujet que la première", ajoute l'avocat. Me Antonin Lévy estime qu'"on voit que le parquet national financier conserve ce dossier sous le coude pour le sortir opportunément au moment du procès en appel". "Je ne peux que y voir, d'abord un deux poids deux mesures, et ensuite une vraie forme d'acharnement", fustige-t-il également. Pour rappel, François Fillon doit être jugé en appel à l'automne dans le cadre de l'affaire Penelope Fillon.