Après le Moulin Rouge, Jour J, l'émission de Flavie Flament diffusée du lundi au vendredi de 20h à 21h, se déroule à la Tour Eiffel. Dans cette émission spéciale du 11 octobre 2021, Flavie Flament accède aux étages de la célèbre "Dame de Fer" et découvre ses secrets en compagnie de Savin Yeatman-Eiffel, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel et vice-Président de l’Association des descendants de Gustave Eiffel.

Le le 31 mars 1889, la Tour Eiffel est inaugurée à Paris, après deux ans de travaux et de très violentes critiques. Mais aujourd’hui, succès retentissant : le monde entier succombe à la Dame de Fer et Paris a trouvé son emblème. C'est une mission réussie pour Gustave Eiffel et ses deux ingénieurs Maurice Koechlin et Emile Nouguier.



"C'est une belle émission, parce que ça reste une super expérience d'aller dans la Tour Eiffel. D'autant qu'on a pu avoir accès aux coulisses et aux machines des ascenseurs", explique Flavie Flament pour RTL.fr. Pendant cette émission, vous découvrirez notamment les mécanismes des ascenseurs, qui datent de 1889 : "C'est assez génial de voir à quel point la Tour Eiffel est à la fois une jeune dame moderne et une très vieille dame", ajoute Flavie Flament.

Une émission au plus près des ingénieurs

"On voit tout le talent des ingénieurs de l'époque et comment un édifice qui devait rester 20 ans en a résisté 132 par le travail gigantesque d'Eiffel et ses équipes", poursuit-elle. Au fil de l'émission, Savin Yeatman-Eiffel livre des anecdotes sur la Dame de Fer. "C'est absolument génial de retrouver un monument qui a été une vieille dame endormie et qui semble retrouver tout son aura à travers le regard des touristes. J'ai l'impression que tout d'un coup, c'est une comédienne qui retrouve la scène après un an et demi de confinement", conclut Flavie Flament.

