publié le 17/10/2018 à 07:30

Le nouveau gouvernement se retrouve pour la première fois ce mercredi 17 octobre, au matin, autour de la table du conseil des ministres, avec notamment un fidèle à l'Intérieur - Christophe Castaner -, un ancien LR à la Culture - Franck Riester -, un ancien sénateur socialiste à l'agriculture - Didier Guillaume -, et une nouvelle venue en politique, Emmanuelle Wargon. Et c'est bien cette dernière qui risque de faire parler d'elle aujourd'hui.



'L'huile de palme, c'est bon pour les bébés', disait en substance, cet été encore, cette ancienne responsable de Danone. Seulement Emmanuelle Wargon a été nommée, lors du remaniement du mardi 16 octobre, secrétaire d'État à l'Ecologie.

"L'huile de palme est le meilleur ingrédient pour les laits infantiles et donc on en a besoin et on est tout à fait capables d'expliquer pourquoi", affirme-t-elle dans une vidéo qui réapparaît sur les réseaux sociaux. La séquence a notamment été partagée par Benoît Hamon sur Twitter. L'ex-directrice des affaires publiques chez Danone devra peut-être désormais mettre cette conviction en sourdine.

À écouter également dans ce journal :

Emmanuel Macron - "Il n'y aura ni tournant, ni changement de cap", a promis hier soir le chef de l'État à la télévision dans une allocution enregistrée où il est apparu mal éclairé avec devant lui des feuilles raturées. Emmanuel Macron en a profité pour revenir sur ses récentes sorties polémiques. Mais à part ça, pas d'annonce particulière.



Ain - Le Monde a interrogé des scientifiques qui ne croient pas aux conclusions de Santé Publique France sur l'affaire des bébés sans bras - sept cas enregistrés entre 2009 et 2014 dans le département. L'organisme de sécurité sanitaire n'avait pas relevé d'anomalies. les familles cherchent à comprendre. Le registre des malformations en Rhône-Alpes avait donné l'alerte et se réjouit que des scientifiques discréditent aujourd'hui le rapport officiel de Santé publique France et parlent d'"erreur grossière".



La France insoumise - Jean-Luc Mélenchon aura réussi à exister durant cet épisode du remaniement. Il s'est filmé en direct durant la perquisition à son domicile mardi matin et se dit victime d'une "opération de police politique". "La justice est indépendante", lui répond le Premier ministre Édouard Philippe. Le leader de la France Insoumise est visé par deux enquêtes : une sur ses comptes de campagne, l'autre sur des emplois présumés fictifs au Parlement européen.





Aude - Les établissements scolaires rouvrent leurs portes ce mercredi après la crue, mais dans l'ouest du département seulement. Les cours d'eau sont en phase de décrue, beaucoup de routes qui étaient coupées sont à nouveau praticables. Commence maintenant le long chemin des indemnisations. La procédure de classement en état de catastrophe naturelle est lancée aujourd'hui, et les sinistrés vont devoir faire preuve de beaucoup de patience.



Football - La France poursuit sa route en Ligue des Nations. Victoire 2-1 contre l'Allemagne grâce à un doublé de Griezmann mercredi soir au Stade de France.